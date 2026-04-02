Выдавать разрешения будет управление по туризму и курортной деятельности

02 апреля 2026, 14:05, ИА Амител

Казино / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Желающие стать владельцами игорного бизнеса в Алтайском крае немного приблизились к этой мечте: региональное управление по развитию туризма и курортной деятельности выпустило настоящее "пособие" по получению разрешения на открытие собственного казино или букмекерской конторы в игорной зоне "Сибирская монета". С новым регламентом соответствующей государственной услуги можно ознакомиться на официальном портале размещения правовых актов.

Согласно документу, стать магнатом азартных игр на Алтае могут только юридические лица. А главные требования к участникам этого рынка предъявляет федеральной закон. Он же прописывает, кто заниматься этим бизнесом не может (и, соответственно, получит однозначный отказ в разрешении и в Алтайском крае).

Федеральные нормы таковы: не имеют права открывать казино и букмекерские конторы юрлица, учредителями или участниками которых являются государство, власти регионов или местное самоуправление. Так что о МУП или КГКУ "Казино" лучше забыть. Впрочем, есть одно важное исключение: АО "Росипподромы", созданное в соответствии с указом президента и вовлеченное в развитие российского коневодства.Если учредителей или владельцев организации привлекали к ответственности за экономический криминал, преступления против государственной власти, а также другие уголовно наказуемые "подвиги" с тяжестью от средней и выше, им открыть казино не светит. Прошлое без непогашенных судимостей должно быть и у управляющих казино. А еще не могут заниматься этим бизнесом организации со связями в оффшорных зонах.

В остальном получение разрешения в Алтайском крае — достаточно простой процесс. Желающему необходимо собрать пакет документов и обратиться в профильное управление по туризму или ближайший МФЦ. Также можно использовать "Госуслуги".

В первую очередь будущему владельцу казино необходимо будет подать учредительные документы организации, а также расчет стоимости ее чистых активов. Также заявитель должен будет предоставить поэтажные планы будущего игорного заведения вместе со сведениями о размещении различных зон (кассовая, зона обслуживания игроков и т.д.).

Выдать разрешение или отказ в нем управление должно за 30 календарных дней. При этом нельзя не отметить: разрешение могут и аннулировать за нарушение федеральных требований. В таком случае обратиться за новым можно лишь через пять лет после отзыва.

Напомним, в февральские и мартовские праздники "Сибирская монета" опередила игорные зоны в других регионах страны по росту посещаемости. Поток гостей там увеличился примерно в полтора раза по сравнению с 2025 годом.