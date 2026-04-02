Два крупных печных пожара произошло ночью в Алтайском крае

Обошлось без пострадавших

02 апреля 2026, 11:38, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае в ночь на 2 апреля произошло два крупных пожара — в селе Косиха и поселке Свободном Тюменцевского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Первое возгорание случилось в районном центре Косиха, где загорелись жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара превысила 160 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил кровлю зданий, а также повредил стены и личное имущество. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекали 14 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

Еще один пожар произошел в Тюменцевском районе — в поселке Свободном загорелось административное здание. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров, огонь уничтожил крышу строения. В этом случае также обошлось без пострадавших. На месте работали 13 спасателей и шесть единиц техники.