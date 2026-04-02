В Новосибирске незнакомец приставал к девочке и избил защищавшего ее пенсионера

Инцидент произошел у дома на улице Крылова

02 апреля 2026, 10:40, ИА Амител

Избитый дедушка / Фото: Mash Siberia

В Новосибирске во дворе жилого дома произошел конфликт, в ходе которого пострадал пожилой мужчина, вступившийся за ребенка. По словам очевидцев, перед этим неизвестный пытался попасть в подъезд вслед за девочкой, пишет Mash Siberia.

Как утверждает местная жительница, инцидент произошел у дома на улице Крылова. По ее словам, возле подъезда находился незнакомый мужчина, который пытался заговорить с маленькой девочкой. Ребенок зашел внутрь, после чего мужчина начал выламывать дверь, чтобы попасть в подъезд.

«В этот момент к месту подошел пенсионер и попытался остановить мужчину. Однако, по словам очевидца, тот отреагировал агрессивно и напал на него», — говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали, на место происшествия вызвали сотрудников полиции. Как утверждает очевидец, прибывшие правоохранители сообщили о недостатке информации для дальнейших действий.

