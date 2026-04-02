В Новосибирске незнакомец приставал к девочке и избил защищавшего ее пенсионера
Инцидент произошел у дома на улице Крылова
02 апреля 2026, 10:40, ИА Амител
В Новосибирске во дворе жилого дома произошел конфликт, в ходе которого пострадал пожилой мужчина, вступившийся за ребенка. По словам очевидцев, перед этим неизвестный пытался попасть в подъезд вслед за девочкой, пишет Mash Siberia.
Как утверждает местная жительница, инцидент произошел у дома на улице Крылова. По ее словам, возле подъезда находился незнакомый мужчина, который пытался заговорить с маленькой девочкой. Ребенок зашел внутрь, после чего мужчина начал выламывать дверь, чтобы попасть в подъезд.
«В этот момент к месту подошел пенсионер и попытался остановить мужчину. Однако, по словам очевидца, тот отреагировал агрессивно и напал на него», — говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали, на место происшествия вызвали сотрудников полиции. Как утверждает очевидец, прибывшие правоохранители сообщили о недостатке информации для дальнейших действий.
Ранее сообщалось, что в Татарском районе Новосибирской области многодетная мать напала на женщину-полицейского, которая приехала забирать ее детей. 28-летняя девушка оставила четверых ребят от 4 до 10 лет одних в неотапливаемом доме на два дня. Соседи заметили это и обратились в опеку.
11:21:37 02-04-2026
"...прибывшие правоохранители сообщили о недостатке информации для дальнейших действий." А камер в округе нет?
11:26:26 02-04-2026
Педофилы, садисты в школах, стаи псов... Что за отношение к детям?
11:33:42 02-04-2026
прибывшие правоохранители сообщили о недостатке информации для дальнейших действий --- прикольно, а полиция теперь никого не ищет? Приехали, вот подозреваемый, вот доказательства, тогда будут что-то делать?
11:52:16 02-04-2026
нет тела нет дела !
11:57:49 02-04-2026
Нашим ментам всегда недостаточно информации
13:37:23 02-04-2026
Гость (11:57:49 02-04-2026) Нашим ментам всегда недостаточно информации... Только приехать преступление зафиксировать и дать смешной срок
13:51:09 02-04-2026
Гость (13:37:23 02-04-2026) Только приехать преступление зафиксировать и дать смешной ср... Уже даже не фиксируют
15:32:40 02-04-2026
Гость (11:57:49 02-04-2026) Нашим ментам всегда недостаточно информации... Это не наши, это Новосибирск.
16:59:15 02-04-2026
"Пожилой человек из-за нападения бандита попал в больницу, а для полиции мало информации.Чудовищно!!!