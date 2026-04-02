В Новосибирске незнакомец приставал к девочке и избил защищавшего ее пенсионера

Инцидент произошел у дома на улице Крылова

02 апреля 2026, 10:40, ИА Амител

Избитый дедушка / Фото: Mash Siberia
Избитый дедушка / Фото: Mash Siberia

В Новосибирске во дворе жилого дома произошел конфликт, в ходе которого пострадал пожилой мужчина, вступившийся за ребенка. По словам очевидцев, перед этим неизвестный пытался попасть в подъезд вслед за девочкой, пишет Mash Siberia.

Как утверждает местная жительница, инцидент произошел у дома на улице Крылова. По ее словам, возле подъезда находился незнакомый мужчина, который пытался заговорить с маленькой девочкой. Ребенок зашел внутрь, после чего мужчина начал выламывать дверь, чтобы попасть в подъезд.

«В этот момент к месту подошел пенсионер и попытался остановить мужчину. Однако, по словам очевидца, тот отреагировал агрессивно и напал на него», — говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали, на место происшествия вызвали сотрудников полиции. Как утверждает очевидец, прибывшие правоохранители сообщили о недостатке информации для дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что в Татарском районе Новосибирской области многодетная мать напала на женщину-полицейского, которая приехала забирать ее детей. 28-летняя девушка оставила четверых ребят от 4 до 10 лет одних в неотапливаемом доме на два дня. Соседи заметили это и обратились в опеку.

Гость

11:21:37 02-04-2026

"...прибывшие правоохранители сообщили о недостатке информации для дальнейших действий." А камер в округе нет?

Гость

11:26:26 02-04-2026

Педофилы, садисты в школах, стаи псов... Что за отношение к детям?

Гость

11:33:42 02-04-2026

прибывшие правоохранители сообщили о недостатке информации для дальнейших действий --- прикольно, а полиция теперь никого не ищет? Приехали, вот подозреваемый, вот доказательства, тогда будут что-то делать?

гость

11:52:16 02-04-2026

нет тела нет дела !

Гость

11:57:49 02-04-2026

Нашим ментам всегда недостаточно информации

Гость

13:37:23 02-04-2026

Гость (11:57:49 02-04-2026) Нашим ментам всегда недостаточно информации... Только приехать преступление зафиксировать и дать смешной срок

Гость

13:51:09 02-04-2026

Гость (13:37:23 02-04-2026) Только приехать преступление зафиксировать и дать смешной ср... Уже даже не фиксируют

Гость

15:32:40 02-04-2026

Гость (11:57:49 02-04-2026) Нашим ментам всегда недостаточно информации... Это не наши, это Новосибирск.

Горожанин.

16:59:15 02-04-2026

"nj rfr nfr?Пожилой человек из-за нападения бандита попал в больницу, а для полиции мало информации.Чудовищно!!!

