"Надежды и мечты". С космодрома во Флориде стартовала первая за 54 года лунная миссия

Несмотря на дороговизну программы "Артемида", она может стать окупаемой, считают наблюдатели

02 апреля 2026, 11:05, ИА Амител

Космический корабль Orion с четырьмя астронавтами Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на борту стартовал с мыса Канаверал во Флориде по направлению к Луне. Почему это важная веха в истории мировой космонавтики — в материале amic.ru.

"Артемида" — сестра "Аполлона"

Около 400 тысяч человек, местных жителей и туристов, наблюдали момент запуска с окрестных пляжей и дамб, активно снимая происходящее на камеры своих телефонов, стремились запечатлеть исторический момент возвращения человека на Луну.

Запуск был произведен в рамках миссии Artemis II ("Артемида-2") — первого за 54 года пилотируемого полета. Корабль должен будет обогнуть обратную сторону земного спутника на расстоянии около 8 тысяч километров без посадки на его поверхность. Программа названа "Артемидой" в честь древнегреческой богини охоты, плодородия и Луны. Артемида — сестра бога Аполлона, именем которого была названа предыдущая лунная программа США (действовала в 1961–1975 годах).

Миссия должна продлиться десять дней, ее ключевая задача — протестировать работу систем и оборудования, необходимых для будущих экспедиций и высадки на поверхность Луны, намеченной на 2028 год.

При возвращении тепловой щит Orion должен выдержать экстремальные нагрузки земной атмосферы. Посадка должна состояться в Тихом океане в районе Сан-Диего. Всего корабль налетает за время путешествия примерно 1,1 млн километров.

На миссию затрачено около 93 млрд долларов. Ее состав утвердили еще в 2023 году. К Луне летят трое американцев и один канадец. Командир — Грегори Рид Уайзман (в его активе полеты на МКС, пребывание в космосе более 165 дней, руководство офисом астронавтов NASA), пилот — Виктор Гловер (168 дней в космосе в составе SpaceX Crew-1 весной 2021 года), а также два специалиста — инженер Кристина Кук (рекордсменка по длительности космической миссии для женщин — 328 дней) и бывший военный летчик из Канады Джереми Хансен.

«Рид, Виктор, Кристина и Джереми, в этой исторической миссии вы берете с собой сердце команды "Артемиды", смелый дух американского народа и наших партнеров по всему миру, а также надежды и мечты нового поколения», — напутствовала экипаж директор запуска Чарли Блэквелл-Томпсон.

"Миру остается только смотреть"

Президент США Дональд Трамп так прокомментировал в соцсети Truth Social это событие:

«Мы побеждаем в космосе, на Земле и везде между ними — в экономической, военной сфере и теперь — в космосе».

По его словам, "никто не может догнать" США:

«Америка не только не соревнуется с другими странами — мы доминируем, а всему миру остается просто на нас смотреть».

Бывший сотрудник отдела науки и технологий ЦРУ, сегодня работающий аналитиком в американском Центре стратегических и международных исследований Клейтон Своуп, заявил, что одной из главных задач программы "Артемида" является "более точное определение выгод освоения Луны".

«Мы пока не можем повесить на Луну ценник в долларах, но от соперничества и конкуренции с Китаем тут никуда не деться», — сказал он Би-би-си.

Миссия связана также с техническими рисками, напоминает французское радио RFI:

«При возвращении капсулы Orion в ходе миссии Artemis I в 2022 году тепловой щит был поврежден "неожиданным образом". Дополнительные проблемы фиксировались на этапе подготовки — утечка водорода и сбои в системе подачи гелия. В NASA заявляют, что неполадки устранены. При этом после старта у экипажа будет около 36 часов для возврата в случае критической ситуации — до выхода на траекторию к Луне».

Ввести в хозяйственный оборот

В целом программа "Артемида" окупаемая, ее цель — получение прибыли, введение Луны в перспективе в хозяйственный оборот, заявил научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

«Доставка воды на МКС дорого обходится. Получается, что литр воды стоит 5000 долларов. Килограмм воды в космосе — золотой буквально. А если этот килограмм добыть на Луне и доставить — он будет раз в десять дешевле. И это уже становится эффективным», — сообщил Моисеев "Свободной прессе".

«Кроме того, если воду разложить на кислород и водород — это хорошее ракетное топливо. С лунной базы отправлять корабли в более далекий космос будет дешевле, чем с космодрома во Флориде», — добавил Моисеев.

В настоящее время "Артемида" — "неоправданно дорогая программа, учитывая те результаты, которые она сейчас демонстрирует", заявил аналитик космических запусков Георгий Тришкин.

«По эффективности, если учесть инфляцию, она даже уступает программе Apollo, хотя прошло полвека. И мы не знаем, как будет развиваться Artemis при следующей администрации. Скорее всего, она будет продолжена — если будут какие-то успехи. Но если в ближайших миссиях что-то пойдет не так, это сильно повлияет на все долгосрочные планы NASA», — сказал он в беседе с "Радио Свобода*".

Стоит напомнить, что нынешний старт несколько раз переносился из-за неуверенности его организаторов в четко отлаженной работе всех систем корабля. Это, кстати, давало повод конспирологам усомниться, что полет вообще состоится, и вспомнить популярные теории о том, что миссии "Аполлон" были сняты в Голливуде, а в реальности американцы никогда не высаживались на Луне.

*Издание признано иноагентом и нежелательной организацией на территории РФ