В Индии умер слон, которого россиянка покрасила в розовый цвет ради фотосессии
Причиной смерти мог стать стресс, полученный во время процедуры
02 апреля 2026, 10:50, ИА Амител
В Индии сообщили о гибели слона, который ранее участвовал в фотосессии с окрашиванием. Случай вызвал обсуждение после публикаций о возможной связи между съемкой и состоянием животного.
По данным Telegram-канала Shot, речь идет о 65-летнем слоне, которого использовали в художественной съемке в Джайпуре. В рамках фотосессии животное окрасили в розовый цвет.
Как отмечается в публикации, причиной смерти мог стать стресс, полученный во время процедуры, а также воздействие используемых материалов. Специалисты указывают, что даже "натуральные" красители могут содержать вещества, способные нанести вред и вызвать отравление.
При этом блогер заявила, что применяла безопасный состав, который, по ее словам, не мог повлиять на состояние слона.
После распространения информации о съемке местные жители выступили с критикой, обвинив автора фотосессии в жестоком обращении с животными и недопустимости использования их в подобных целях.
11:22:28 02-04-2026
Слону было 65 лет. Он мог умереть сам по естественным причинам - от старости. Но хайпожорам и хейтерам (особенно из числа местных индийцев) нужна тема для публичного остракизма туристов для создания темы всеобщего обсуждения и зарабатывания тем самым себе очков для повышения цитируемости и популярности...
12:27:26 02-04-2026
Срок мог умереть сам (11:22:28 02-04-2026) Слону было 65 лет. Он мог умереть сам по естественным причин... А давайте вас покрасят. и мы посмотрим, сколько вы так протянете!
12:32:07 02-04-2026
Срок мог умереть сам (11:22:28 02-04-2026) Слону было 65 лет. Он мог умереть сам по естественным причин... Если тебя покрасить - ты тоже можешь по естественной причине перегреться и встретиться с розовым слоном.
11:56:15 02-04-2026
Россиянок тудв ваще пускать нельзя... Это ж как такое в голову могло прийти - выкрасить слона.... Задницу себе битумом вымазать не додумалась?
12:14:02 02-04-2026
Кость (11:56:15 02-04-2026) Россиянок тудв ваще пускать нельзя... Это ж как такое в голо... Вы мало знаете про женские косметические процедуры...
11:58:26 02-04-2026
Зачем было красить слона? ИИ разрисует хоть в горошек!
12:03:07 02-04-2026
Ужас, кто ей разрешил это сделать тоже виновен.
12:09:33 02-04-2026
Её бы саму выкрасить и посмотреть что получится.
12:11:58 02-04-2026
Одно зло от этих одноклеточных. И ведь не накажут никак. Пожурят в лучшем случае.
13:20:36 02-04-2026
Главное, чтобы корову не трогали. А слонов у них завались. Она возможно не первая, все красят и по многу.
13:25:13 02-04-2026
За что так слоняру
13:42:37 02-04-2026
ПФ, зачем реально было красить слона? Она ж фотограф. Фотошоп, или ИИ, и готово, никто б не пострадал. А так, правда можно притянуть за жестокое обращение, не было нужды красить слона.
14:00:35 02-04-2026
Гость (12:14:02 02-04-2026) Вы мало знаете про женские косметические процедуры...... Отбеливание ануса не секретная косметическая процедура.
Всё мы знаем...
16:15:07 02-04-2026
Оставьте ее в Индии отрабатывать за слона
17:12:04 02-04-2026
Помер слон - и что нам евреям с этого будет?
17:13:44 02-04-2026
Средняя продолжительность жизни индийского (азиатского) слона в дикой природе составляет 60–70 лет, однако около 50% особей погибают в возрасте до 15 лет из-за хищников (тигров, леопардов, львов) и других угроз.
В неволе (зоопарках, цирках) при благоприятных условиях слоны могут жить дольше — до 80 лет. Известен случай, когда самый старый слон прожил 86 лет. Половая зрелость у самок наступает в 8–12 лет (способными к размножению становятся к 16 годам), а у самцов — в 10–17 лет. Самки остаются в стаде на всю жизнь, тогда как самцы покидают его примерно в 7–10 лет.
17:57:38 02-04-2026
Снимки со слонихой (да, это была самка!) делали в ноябре, а померла она в марте. 5 месяцев отравлялась краской?