В Индии умер слон, которого россиянка покрасила в розовый цвет ради фотосессии

Причиной смерти мог стать стресс, полученный во время процедуры

02 апреля 2026, 10:50, ИА Амител

Покрашенный в розовый цвет слон / Фото: Shot

В Индии сообщили о гибели слона, который ранее участвовал в фотосессии с окрашиванием. Случай вызвал обсуждение после публикаций о возможной связи между съемкой и состоянием животного.

По данным Telegram-канала Shot, речь идет о 65-летнем слоне, которого использовали в художественной съемке в Джайпуре. В рамках фотосессии животное окрасили в розовый цвет.

Как отмечается в публикации, причиной смерти мог стать стресс, полученный во время процедуры, а также воздействие используемых материалов. Специалисты указывают, что даже "натуральные" красители могут содержать вещества, способные нанести вред и вызвать отравление.

При этом блогер заявила, что применяла безопасный состав, который, по ее словам, не мог повлиять на состояние слона.

После распространения информации о съемке местные жители выступили с критикой, обвинив автора фотосессии в жестоком обращении с животными и недопустимости использования их в подобных целях.

