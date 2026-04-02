НОВОСТИОбщество

В Индии умер слон, которого россиянка покрасила в розовый цвет ради фотосессии

Причиной смерти мог стать стресс, полученный во время процедуры

02 апреля 2026, 10:50, ИА Амител

Покрашенный в розовый цвет слон / Фото: Shot
В Индии сообщили о гибели слона, который ранее участвовал в фотосессии с окрашиванием. Случай вызвал обсуждение после публикаций о возможной связи между съемкой и состоянием животного.

По данным Telegram-канала Shot, речь идет о 65-летнем слоне, которого использовали в художественной съемке в Джайпуре. В рамках фотосессии животное окрасили в розовый цвет.

Как отмечается в публикации, причиной смерти мог стать стресс, полученный во время процедуры, а также воздействие используемых материалов. Специалисты указывают, что даже "натуральные" красители могут содержать вещества, способные нанести вред и вызвать отравление.

При этом блогер заявила, что применяла безопасный состав, который, по ее словам, не мог повлиять на состояние слона.

После распространения информации о съемке местные жители выступили с критикой, обвинив автора фотосессии в жестоком обращении с животными и недопустимости использования их в подобных целях.

Ранее в зоопарке Барнаула сообщили о смерти пумы Рони. Хищнику было почти 15 лет — это почтенный возраст для данного вида. В последние месяцы жизни животное нуждалось в особом уходе и постоянной ветеринарной помощи, которую специалисты оказывали в полном объеме.

Туризм Жестокость к животным животные

Комментарии 17

Avatar Picture
Срок мог умереть сам

11:22:28 02-04-2026

Слону было 65 лет. Он мог умереть сам по естественным причинам - от старости. Но хайпожорам и хейтерам (особенно из числа местных индийцев) нужна тема для публичного остракизма туристов для создания темы всеобщего обсуждения и зарабатывания тем самым себе очков для повышения цитируемости и популярности...

  -28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:27:26 02-04-2026

Срок мог умереть сам (11:22:28 02-04-2026) Слону было 65 лет. Он мог умереть сам по естественным причин... А давайте вас покрасят. и мы посмотрим, сколько вы так протянете!

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:07 02-04-2026

Срок мог умереть сам (11:22:28 02-04-2026) Слону было 65 лет. Он мог умереть сам по естественным причин... Если тебя покрасить - ты тоже можешь по естественной причине перегреться и встретиться с розовым слоном.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кость

11:56:15 02-04-2026

Россиянок тудв ваще пускать нельзя... Это ж как такое в голову могло прийти - выкрасить слона.... Задницу себе битумом вымазать не додумалась?

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:02 02-04-2026

Кость (11:56:15 02-04-2026) Россиянок тудв ваще пускать нельзя... Это ж как такое в голо... Вы мало знаете про женские косметические процедуры...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:26 02-04-2026

Зачем было красить слона? ИИ разрисует хоть в горошек!

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:03:07 02-04-2026

Ужас, кто ей разрешил это сделать тоже виновен.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:09:33 02-04-2026

Её бы саму выкрасить и посмотреть что получится.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Депортировать

12:11:58 02-04-2026

Одно зло от этих одноклеточных. И ведь не накажут никак. Пожурят в лучшем случае.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:20:36 02-04-2026

Главное, чтобы корову не трогали. А слонов у них завались. Она возможно не первая, все красят и по многу.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:13 02-04-2026

За что так слоняру

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:37 02-04-2026

ПФ, зачем реально было красить слона? Она ж фотограф. Фотошоп, или ИИ, и готово, никто б не пострадал. А так, правда можно притянуть за жестокое обращение, не было нужды красить слона.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:35 02-04-2026

Гость (12:14:02 02-04-2026) Вы мало знаете про женские косметические процедуры...... Отбеливание ануса не секретная косметическая процедура.
Всё мы знаем...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:07 02-04-2026

Оставьте ее в Индии отрабатывать за слона

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

17:12:04 02-04-2026

Помер слон - и что нам евреям с этого будет?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

17:13:44 02-04-2026

Средняя продолжительность жизни индийского (азиатского) слона в дикой природе составляет 60–70 лет, однако около 50% особей погибают в возрасте до 15 лет из-за хищников (тигров, леопардов, львов) и других угроз.

В неволе (зоопарках, цирках) при благоприятных условиях слоны могут жить дольше — до 80 лет. Известен случай, когда самый старый слон прожил 86 лет. Половая зрелость у самок наступает в 8–12 лет (способными к размножению становятся к 16 годам), а у самцов — в 10–17 лет. Самки остаются в стаде на всю жизнь, тогда как самцы покидают его примерно в 7–10 лет.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ответ всем 'всепропальщикам'!

17:57:38 02-04-2026

Снимки со слонихой (да, это была самка!) делали в ноябре, а померла она в марте. 5 месяцев отравлялась краской?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров