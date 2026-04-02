Автоцентр АНТ в Барнауле стал дилером дерзких и мощных пикапов Foton

Теперь автолюбителям края доступны две модели с полным приводом и солидным запасом прочности

02 апреля 2026, 09:00, ИА Амител

Автоцентр АНТ стал официальным дилером марки Foton ("Фотон"). Для барнаульских автолюбителей открыл двери новый дилерский центр, где уже ждут два мощных стильных пикапа нового поколения — люксовый Foton Tunland V9 ("Танлэнд Ви9") и дерзкий Foton Tunland G9 ("Танлэнд Джи9"). Оба автомобиля готовы не только покорять бездорожье, но и решать серьезные рабочие задачи, одновременно подчеркивая статус владельца. Узнать больше о новинках и опробовать их в деле можно, записавшись на тест-драйв в Автоцентр АНТ (Павловский тракт, 251д, рядом с ТРЦ "Европа"). А пока расскажем о цене и главных особенностях пикапов Foton.

Воплощение силы и статуса

Foton Tunland V9 — пикап класса люкс, который наделили отличными техническими характеристиками и выраженным брутальным стилем. Дизайнеры создали максимально рельефный образ: четкие очертания крыльев, мощные линии кузова, черные колесные диски со сложным рисунком. Полностью светодиодные фары и задние фонари сочетают отличную видимость с современной эстетикой. Автомобиль не просто выделяется в потоке — он уверенно заявляет о себе.

Габариты Tunland V9 соответствуют сегменту полноразмерных пикапов: длина – 5617 мм, ширина – 2090 мм, высота – 1955 мм. Под капотом — дизельный двухлитровый двигатель с мощностью 159 л. с., работающий с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Увеличенный крутящий момент до 80 Нм и ускорение на 2,8 секунды при разгоне с 0 до 60 км/ч дают пикапу уверенность на любой дороге, а гибридная система 48V с функцией рекуперации энергии экономит топливо и снижает расход до восьми литров на 100 км.

В салоне — настоящий люкс. Удобные кресла из экокожи со стильной прострочкой, обилие хрома, мягкий подлокотник, руль со спортивным усеченным ободом. Цифровая приборная панель соседствует с большим 14,65-дюймовым сенсорным экраном. Предусмотрели и физические кнопки основных функций. Панорамная стеклянная крыша наполняет салон светом, а нужное настроение в темное время суток задает настраиваемая подсветка.

Водителю доступны несколько режимов движения, чтобы адаптировать пикап под любую ситуацию. Система автоматического полного привода сама распределяет крутящий момент между осями для оптимальной тяги и устойчивости. Пружинная подвеска обеспечивает плавность хода даже на неровных дорогах, снижая вибрации и повышая комфорт пассажиров.

За комфорт отвечают двухзонный климат-контроль, электрорегулировки передних сидений с функцией памяти, обогрев лобового и заднего стекол. Предусмотрены штатный видеорегистратор и беспроводная зарядка для смартфона, несколько разъемов USB ("ЮЭсБи").

Комплексу систем безопасности можно позавидовать: адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках, удержание в полосе, экстренное торможение, система кругового обзора, предупреждение о приближении объекта сзади, контроль слепых зон, контроль усталости водителя и распознавание дорожных знаков. И это далеко не полный список.

Палитра цветов включает классические черный, белый, серый, серебристый, а также более смелые — красный, синий, фиолетовый и бирюзовый. Цена — от 4 850 000 рублей.

Создан впечатлять и побеждать

Foton Tunland G9 — дерзкий пикап, продуманный до мелочей, оптимальный для плохих дорог и бездорожья. Несколько режимов вождения позволяют легко адаптироваться к городским улицам, скоростным трассам или сложным участкам. Датчики парковки спереди и сзади предупреждают о препятствиях, делая маневры в стесненных пространствах простыми и безопасными. Стильные светодиодные фары, дневные ходовые огни и противотуманки обеспечивают отличную видимость в любых ситуациях.

Foton Tunland G9 оснастили дизельным двигателем объемом 2,0 л и мощностью 162 л. с., который работает с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Задняя рессорная подвеска обеспечивает высокую грузоподъемность и устойчивость при перевозке тяжелых грузов, а независимая передняя — плавность хода на неровных поверхностях.

Для повышения безопасности и комфорта пикап оснастили набором "умных" ассистентов. Водителю доступны бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, обнаружение слепых зон, предупреждение о лобовом столкновении и открытой двери, система приоритета торможения, помощь при смене полосы, предупреждение о столкновении с пешеходом и другие.

Комфорт внутри продумали до мелочей: удобная посадка, просторный салон и понятное управление. Мультифункциональный руль регулируется по высоте и вылету. Сиденья выполнили из перфорированной экокожи, устойчивой к износу. А второй ряд оснастили собственными дефлекторами вентиляции. К мультимедийной системе с 12,3-дюймовым дисплеем можно подключать смартфон. Камера заднего вида и круговым обзором на 360 градусов, беспроводная зарядка и качественная акустика дополняют комфорт в пути.

Грузоподъемность Tunland G9 достигает 905 кг. Цветовая гамма включает классические серый, белый, черный, серебристый, а также более дерзкие — желтый, красный и синий. Цена стартует от 3 490 000 рублей.

Обе модели Foton Tunland — G9 и V9 — обладают отличной грузоподъемностью, что делает их отличным выбором для бизнеса и активного отдыха. Буксировка прицепов массой до трех тонн — еще одно преимущество: пикапы без проблем справляются с перевозкой крупногабаритных предметов и оборудования.

Что предлагает Автоцентр АНТ Foton

Познакомиться с пикапами Foton поближе, получить профессиональную консультацию, оценить их возможности на дороге и подобрать автомобиль под свой образ жизни можно уже сейчас. Автоцентр АНТ приглашает на тест-драйв по адресу: Павловский тракт, 251д (рядом ТРЦ "Европа"). Официальный дилер предлагает полный спектр услуг, связанных с приобретением и обслуживанием автомобилей Foton.

Для тех, кто выбирает надежность, предусмотрена расширенная гарантия: 36 месяцев или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

