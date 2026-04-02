Трамп: мощные удары США отбросят Иран в каменный век

По словам лидера американского государства, на это потребуется не более трех недель

02 апреля 2026, 09:58, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Президент США Дональд Трамп сделал важное заявление. В течение ближайших двух‑трех недель страна может нанести по территории Ирана новые мощные удары, которые и отбросят государство в каменный век. Запись выступления опубликована на YouTube‑канале Белого дома, пишет "Газета.ru".

По словам американского лидера, США действуют согласно плану и в ближайшее время намерены выполнить все поставленные военные задачи.

Ранее сообщалось, что Трамп передал Ирану ультиматум с условиями сделки. В ответ на это 1 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к американцам с письмом. В нем он подчеркнул, что его страна не враждует с США и действовала исключительно в порядке самообороны. Иранский лидер предупредил:

«Продолжение пути конфронтации обходится дороже и бесполезнее, чем когда‑либо», — и добавил, что атаки на инфраструктуру бьют напрямую по иранскому народу.

На этом фоне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова предложить миру безопасные транспортные маршруты — они особенно актуальны на фоне напряженной ситуации вокруг Ирана. По словам российского лидера, такая инициатива способна сыграть ключевую роль в формировании новой архитектуры глобальной логистики и международной торговли.