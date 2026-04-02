Трамп: мощные удары США отбросят Иран в каменный век
По словам лидера американского государства, на это потребуется не более трех недель
02 апреля 2026, 09:58, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп сделал важное заявление. В течение ближайших двух‑трех недель страна может нанести по территории Ирана новые мощные удары, которые и отбросят государство в каменный век. Запись выступления опубликована на YouTube‑канале Белого дома, пишет "Газета.ru".
По словам американского лидера, США действуют согласно плану и в ближайшее время намерены выполнить все поставленные военные задачи.
Ранее сообщалось, что Трамп передал Ирану ультиматум с условиями сделки. В ответ на это 1 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к американцам с письмом. В нем он подчеркнул, что его страна не враждует с США и действовала исключительно в порядке самообороны. Иранский лидер предупредил:
«Продолжение пути конфронтации обходится дороже и бесполезнее, чем когда‑либо», — и добавил, что атаки на инфраструктуру бьют напрямую по иранскому народу.
На этом фоне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова предложить миру безопасные транспортные маршруты — они особенно актуальны на фоне напряженной ситуации вокруг Ирана. По словам российского лидера, такая инициатива способна сыграть ключевую роль в формировании новой архитектуры глобальной логистики и международной торговли.
10:00:58 02-04-2026
Кто этот мощный старик? Задрал уже всех этот "человек"
10:12:24 02-04-2026
О, тут тоже каменный век?
10:21:33 02-04-2026
Да-да, много пустой болтовни от него. Пока что Иран ставит его и его союзников в известную позу
10:28:38 02-04-2026
Гость (10:21:33 02-04-2026) Да-да, много пустой болтовни от него. Пока что Иран ставит е... Известная для вас ? Удобная, нет ? ))
11:18:32 02-04-2026
Гость (10:28:38 02-04-2026) Известная для вас ? Удобная, нет ? ))... Вы в ней живете, вам и рассказывать :-) В России в отличие от вашей гейропы не принято в таких позах находится
11:31:01 02-04-2026
Гость (10:21:33 02-04-2026) Да-да, много пустой болтовни от него. Пока что Иран ставит е...
Это на Россия24 так вам рассказали?
11:45:40 02-04-2026
Гость (11:31:01 02-04-2026) Это на Россия24 так вам рассказали? ... А вам в другом месте что рассказывают? Что в Дубаях никто ни одного выстрела за последний месяц не слышал, пролив открыт, а бензин в Европе по пол ойро?
10:24:21 02-04-2026
"США действуют согласно плану и в ближайшее время намерены выполнить все поставленные военные задачи"
Где-то я такое уже слышала.
11:37:53 02-04-2026
Гость (10:24:21 02-04-2026) "США действуют согласно плану и в ближайшее время намерены в... Ну не надо сравнивать, там реально серъезней бьют. По ядерным объектам и даже школам для девочек, если рядом с ними есть военные. Руководство государства исчезло с первыж же ударов, вместе с семьями
14:08:39 02-04-2026
Гость (11:37:53 02-04-2026) Ну не надо сравнивать, там реально серъезней бьют. По ядерны...
Ну про школы разницы получается нет
10:28:49 02-04-2026
мы только бровь поднимем....
10:51:04 02-04-2026
Этот блеф зевоту вызывает
11:05:11 02-04-2026
всех в регионе перессорили, их потери пока минимальны, от нахлебников нато отбрехались грамотно, уйдут и алга.
зажгли регион.
действительно, прям зевота.
11:17:06 02-04-2026
Вчера трамп заявил,что в Иране убивают только плохих людей...
11:40:37 02-04-2026
мощные удары США отбросят Иран в каменный век --- была бы возможность наносить такие удары четыре года не потребовалось бы
13:02:40 02-04-2026
Закон сохранения энергии говорит, что если где то прибыло, то где то убудет (уменьшится).. Америка не исключение, вопрос времени.