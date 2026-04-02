Очередной ЖК возведут рядом с уже строящейся девятиэтажкой в центре Барнаула

Проект представили на заседании градсовета

02 апреля 2026, 10:31, ИА Амител

Проект дома на улице Никитина, 41, в Барнауле

Жилой комплекс появится в самом центре города, на пересечении улицы Никитина и пр. Комсомольского. Здание возведут рядом с уже строящимся девятиэтажным ЖК. Участки объединят и сделают единый комплекс. Проект рассмотрели 1 апреля на заседании градсовета Барнаула. Рассказываем, каким будет новый ЖК.

Что известно о проекте?

Дом построят по адресу улица Никитина, 41. Проект представил архитектор Владимир Золотов. Общая площадь участка составляет 865 квадратных метров, а площадь застройки — 345 квадратных метров. Здание будет восьмиэтажным с 42 квартирами.

По словам Владимира Золотова, проект был задуман с акцентом на компактность и удобство для жителей. На первом этаже дома предусмотрены площади для общественного пользования, а для автомобилей — подземная парковка на 40 машино-мест.

Также архитектор объяснил, что два здания располагаются на разных участках. Сейчас идет работа над тем, чтобы объединить их вместе.

«Да, это действительно так. На данный момент два участка оформлены отдельно, но процесс объединения уже в стадии завершения. Мы уверены, что в ближайшее время все юридические моменты будут решены», — отметил Золотов.

Этот вопрос вызвал некоторое беспокойство у членов совета. Они выразили желание, чтобы все юридические аспекты были учтены перед началом строительства, чтобы избежать дальнейших задержек.

Что сказали о проекте эксперты?

В целом проект ЖК получил положительную оценку членов градсовета. Одним из ключевых вопросов, обсуждавшихся на заседании, стала проблема парковки. Члены совета обеспокоены тем, что 40 машино-мест может быть недостаточно для всех жителей комплекса и прилегающих территорий. Этот момент предложили решить в рабочем порядке. Также большое внимание уделили размерам детских площадок и озеленению территории. Барнаульский предприниматель Евгений Носенко усомнился в достаточном количестве зеленых зон и детских площадок.

По словам Владимира Золотова, на территории проекта будет обеспечено достаточное количество зеленых зон, а детская площадка будет безопасной и современно оборудованной.

«Для такого проекта, расположенного в центре города, критически важен правильный баланс между жилыми и общественными зонами. Площадь участка слишком мала для полноценного обеспечения парковки и других объектов. Важно подумать о том, как правильно распределить эти зоны», — высказался о проекте известный архитектор Сергей Боженко.

В итоге проект одобрили.