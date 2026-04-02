В центре Бийска несколько машин пробили колеса из-за ямы на дороге
Проблема наблюдается в районе остановки "Дом Советов"
02 апреля 2026, 12:18, ИА Амител
В Бийске водители пожаловались на опасную яму в центре города, из-за которой несколько автомобилей получили повреждения. По словам очевидцев, на одном участке дороги за короткое время пострадали сразу несколько машин.
Информация появилась в Telegram-канале "Бийск 22". Одна из жительниц сообщила, что проблема наблюдается в районе остановки "Дом Советов" в сторону центра. По ее словам, днем на месте находились сразу три автомобиля с пробитыми колесами.
«Уже несколько машин так попало в эту яму! И мы не первые — стояло сегодня днем три машины в ряд с пробитыми колесами», — рассказала она.
Как утверждает автор сообщения, вечером ситуация повторилась: повреждения получили еще два автомобиля.
«С нами вечером пробили колесо еще две машины — мы, еще один мужчина и женщина», — уточнила она.
Также, по словам очевидцев, один из местных жителей ранее обращался с жалобами на состояние дороги, однако реакции, по его утверждению, не последовало.
Горожане обращают внимание на необходимость устранения дефекта покрытия, поскольку он приводит к повреждению транспорта и затрудняет движение на участке.
Ранее в Бийске автомобилисты пожаловались на опасный участок дороги на улице Социалистической в районе планетария. По словам очевидцев, под водой скрыта глубокая яма, из-за которой водители получают повреждения автомобилей.
13:53:54 02-04-2026
Какая радостная новость. Побольше ям товарищи дорожники. Может будут больше соблюдать ПДД.
16:48:00 02-04-2026
Гость (13:53:54 02-04-2026) Какая радостная новость. Побольше ям товарищи дорожники. Мож... Гениально... Если я за рулём еду то мне кроме того чтобы смотреть на дорожные знаки и других участников движения - как в идеале должно быть, приходится ещё и на дороге выискивать препятствия чтобы не заехать в колдобину или выбоину то дороги как раз становятся небезопасными)
16:54:57 02-04-2026
Гость (16:48:00 02-04-2026) Гениально... Если я за рулём еду то мне кроме того чтобы смо...
Для вас делать более двух дел за рулем сильно сложно? А как же разговор по телефону и употребление кофе с круассаном? Вы наверное девочка? Значит вождение авто не для вас.
14:04:07 02-04-2026
Прям напротив окон Администрации!!!, Вот итог вашей работы и Мэра и Думы!!!, Вы все члены Единой России !!!. Что или кто мешает Вам принять решение......
16:51:02 02-04-2026
Медведь-шатун (14:04:07 02-04-2026) Прям напротив окон Администрации!!!, Вот итог вашей работы и... они близки к народу.
16:57:20 02-04-2026
Musik (16:51:02 02-04-2026) они близки к народу.... я в качестве представителя народа иногда в МРа вижу сотрудников и горадм, и адмАК. даже начальников отделов.
так что мы о вас все знаем, и за вами наблюдаем