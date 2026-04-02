В центре Бийска несколько машин пробили колеса из-за ямы на дороге

Проблема наблюдается в районе остановки "Дом Советов"

02 апреля 2026, 12:18, ИА Амител

Фото: "Бийск 22"

В Бийске водители пожаловались на опасную яму в центре города, из-за которой несколько автомобилей получили повреждения. По словам очевидцев, на одном участке дороги за короткое время пострадали сразу несколько машин.

Информация появилась в Telegram-канале "Бийск 22". Одна из жительниц сообщила, что проблема наблюдается в районе остановки "Дом Советов" в сторону центра. По ее словам, днем на месте находились сразу три автомобиля с пробитыми колесами.

«Уже несколько машин так попало в эту яму! И мы не первые — стояло сегодня днем три машины в ряд с пробитыми колесами», — рассказала она.

Как утверждает автор сообщения, вечером ситуация повторилась: повреждения получили еще два автомобиля.

«С нами вечером пробили колесо еще две машины — мы, еще один мужчина и женщина», — уточнила она.

Также, по словам очевидцев, один из местных жителей ранее обращался с жалобами на состояние дороги, однако реакции, по его утверждению, не последовало.

Горожане обращают внимание на необходимость устранения дефекта покрытия, поскольку он приводит к повреждению транспорта и затрудняет движение на участке.

