НОВОСТИОбщество

В центре Бийска несколько машин пробили колеса из-за ямы на дороге

Проблема наблюдается в районе остановки "Дом Советов"

02 апреля 2026, 12:18, ИА Амител

Фото: "Бийск 22"

В Бийске водители пожаловались на опасную яму в центре города, из-за которой несколько автомобилей получили повреждения. По словам очевидцев, на одном участке дороги за короткое время пострадали сразу несколько машин.

Информация появилась в Telegram-канале "Бийск 22". Одна из жительниц сообщила, что проблема наблюдается в районе остановки "Дом Советов" в сторону центра. По ее словам, днем на месте находились сразу три автомобиля с пробитыми колесами.

«Уже несколько машин так попало в эту яму! И мы не первые — стояло сегодня днем три машины в ряд с пробитыми колесами», — рассказала она.

Как утверждает автор сообщения, вечером ситуация повторилась: повреждения получили еще два автомобиля.

«С нами вечером пробили колесо еще две машины — мы, еще один мужчина и женщина», — уточнила она.

Также, по словам очевидцев, один из местных жителей ранее обращался с жалобами на состояние дороги, однако реакции, по его утверждению, не последовало.

Горожане обращают внимание на необходимость устранения дефекта покрытия, поскольку он приводит к повреждению транспорта и затрудняет движение на участке.

Ранее в Бийске автомобилисты пожаловались на опасный участок дороги на улице Социалистической в районе планетария. По словам очевидцев, под водой скрыта глубокая яма, из-за которой водители получают повреждения автомобилей.

Автомобиль HadKon едет по ямам / Фото: создано в нейросети ChatGPT

"Главный враг — вода". Почему в Барнауле каждую весну разрушаются даже новые дороги

Вода, перепады температур и старое основание дорог. Ученый АлтГТУ Сергей Павлов уверен, что это они "убивают" асфальт
НОВОСТИТранспорт

Бийск Дороги Дорожный ремонт

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

13:53:54 02-04-2026

Какая радостная новость. Побольше ям товарищи дорожники. Может будут больше соблюдать ПДД.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:48:00 02-04-2026

Гениально... Если я за рулём еду то мне кроме того чтобы смотреть на дорожные знаки и других участников движения - как в идеале должно быть, приходится ещё и на дороге выискивать препятствия чтобы не заехать в колдобину или выбоину то дороги как раз становятся небезопасными)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:54:57 02-04-2026

Гость (16:48:00 02-04-2026) Гениально... Если я за рулём еду то мне кроме того чтобы смо...
Для вас делать более двух дел за рулем сильно сложно? А как же разговор по телефону и употребление кофе с круассаном? Вы наверное девочка? Значит вождение авто не для вас.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Медведь-шатун

14:04:07 02-04-2026

Прям напротив окон Администрации!!!, Вот итог вашей работы и Мэра и Думы!!!, Вы все члены Единой России !!!. Что или кто мешает Вам принять решение......

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

16:51:02 02-04-2026

они близки к народу.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

16:57:20 02-04-2026

я в качестве представителя народа иногда в МРа вижу сотрудников и горадм, и адмАК. даже начальников отделов.
так что мы о вас все знаем, и за вами наблюдаем
так что мы о вас все знаем, и за вами наблюдаем

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров