Должна разматываться без задержек. ГОСТ на туалетную бумагу появится в России с 1 июня

02 апреля 2026, 12:48, ИА Амител

Туалетная бумага / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России с 1 июня 2026 года вступят в силу новые требования к туалетной бумаге, салфеткам и носовым платкам. Соответствующий национальный стандарт утвердил Росстандарт, сообщает ТАСС со ссылкой на документ ведомства.

ГОСТ вводит единые правила для продукции из бумаги и бумажного текстилеподобного материала. В него включены туалетная бумага, салфетки, полотенца, носовые платки, скатерти и другие санитарно-гигиенические изделия.

Документ регламентирует как внешний вид, так и параметры производства. Изделия допускается выпускать в рулонах или листах различной формы — от прямоугольной до фигурной, с ровными или зубчатыми краями. Производителям разрешено изготавливать как однослойную, так и многослойную продукцию, с перфорацией или без нее. Поверхность может быть гладкой, тисненой или крепированной, а сами изделия — белыми, цветными или ароматизированными.

Отдельно закреплены минимальные размеры. Так, ширина рулона или листа туалетной бумаги должна составлять не менее 90 мм, а площадь листа — не менее 11 тысяч квадратных миллиметров. Для салфеток минимальная площадь установлена на уровне 17 тысяч квадратных миллиметров, для носовых платков — 40 тысяч.

В стандарте также прописаны требования к качеству продукции. На поверхности не допускаются механические повреждения, складки, дырчатость и пятна размером более 7 мм. Намотка рулонов должна обеспечивать свободное разматывание без перекосов и задержек, а при наличии перфорации листы обязаны отрываться строго по линии.

При этом действие документа не распространяется на многослойные впитывающие изделия с абсорбирующим слоем, включая подгузники, пеленки и тампоны, а также на бумажную одежду, косметическую продукцию, бытовую химию и упаковочные материалы.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2028 года в России начнет действовать обновленный межгосударственный стандарт для молочной продукции, включая мороженое, сливочное мороженое и пломбир.