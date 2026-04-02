Должна разматываться без задержек. ГОСТ на туалетную бумагу появится в России с 1 июня
02 апреля 2026, 12:48, ИА Амител
В России с 1 июня 2026 года вступят в силу новые требования к туалетной бумаге, салфеткам и носовым платкам. Соответствующий национальный стандарт утвердил Росстандарт, сообщает ТАСС со ссылкой на документ ведомства.
ГОСТ вводит единые правила для продукции из бумаги и бумажного текстилеподобного материала. В него включены туалетная бумага, салфетки, полотенца, носовые платки, скатерти и другие санитарно-гигиенические изделия.
Документ регламентирует как внешний вид, так и параметры производства. Изделия допускается выпускать в рулонах или листах различной формы — от прямоугольной до фигурной, с ровными или зубчатыми краями. Производителям разрешено изготавливать как однослойную, так и многослойную продукцию, с перфорацией или без нее. Поверхность может быть гладкой, тисненой или крепированной, а сами изделия — белыми, цветными или ароматизированными.
Отдельно закреплены минимальные размеры. Так, ширина рулона или листа туалетной бумаги должна составлять не менее 90 мм, а площадь листа — не менее 11 тысяч квадратных миллиметров. Для салфеток минимальная площадь установлена на уровне 17 тысяч квадратных миллиметров, для носовых платков — 40 тысяч.
В стандарте также прописаны требования к качеству продукции. На поверхности не допускаются механические повреждения, складки, дырчатость и пятна размером более 7 мм. Намотка рулонов должна обеспечивать свободное разматывание без перекосов и задержек, а при наличии перфорации листы обязаны отрываться строго по линии.
При этом действие документа не распространяется на многослойные впитывающие изделия с абсорбирующим слоем, включая подгузники, пеленки и тампоны, а также на бумажную одежду, косметическую продукцию, бытовую химию и упаковочные материалы.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2028 года в России начнет действовать обновленный межгосударственный стандарт для молочной продукции, включая мороженое, сливочное мороженое и пломбир.
12:52:14 02-04-2026
перечень разрешенных запахов? вкусов?
13:04:15 02-04-2026
эта история с гостами - это галочка ТЗ для тендеров.
поэтому эти госты штампуют на все, вплоть до бумаги для туалета .
нет госта на продукцию - пролетаете мимо тендера.
14:13:00 02-04-2026
Гость (13:04:15 02-04-2026) эта история с гостами - это галочка ТЗ для тендеров.поэт... Там по КТРУ, ГОСТ никому не нужен
13:26:56 02-04-2026
Мой кот размотает любую, дай только за кончик зацепиться! Уже привешиваю на палочку для полотенца, так прыгает, пока когтем не прихватит!
13:35:05 02-04-2026
Гость (13:26:56 02-04-2026) Мой кот размотает любую, дай только за кончик зацепиться! Уж...
А если за другой кончик прицепится?
14:24:01 02-04-2026
Гость (13:35:05 02-04-2026) А если за другой кончик прицепится?... Мой кот не Эпштейн, не надо непонятных намёков))) Имя у зверя испанское, дали прежние хозяева, уехавшие в другой город. Зовут Хулио, пробовали сменить кличку, но отзывается только на это.
14:08:49 02-04-2026
Гость (13:35:05 02-04-2026) А если за другой кончик прицепится?... Чтоб не цеплялся, пользуйтесь бумагой, а не котом
14:11:00 02-04-2026
Интересно, а в США ГОСТ на "Artemis-2" есть?