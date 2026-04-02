В Барнауле рекламу клиники признали ненадлежащей из-за отсутствия предупреждения
Рекламодателю и распространителю выдано предписание об устранении нарушений
02 апреля 2026, 11:52, ИА Амител
В Барнауле наружную рекламу медицинского центра "Доктор Мэм" признали нарушающей требования законодательства. Поводом стало отсутствие обязательного предупреждения о противопоказаниях, которое должно сопровождать рекламу медицинских услуг.
Как сообщили в Алтайском краевом УФАС, в ходе проверки выяснилось, что на здании клиники размещались объявления об услугах УЗИ, удаления новообразований и работе процедурного кабинета. При этом в рекламном сообщении не было указано предупреждение о необходимости консультации со специалистом и наличии противопоказаний.
«Согласно требованиям закона, такая информация должна присутствовать в рекламе медицинских услуг и занимать не менее 5% от общей площади рекламного пространства», — отметили в ведомстве.
По итогам рассмотрения дела антимонопольный орган признал рекламу ненадлежащей. Рекламодателю и распространителю выдано предписание об устранении нарушений. Вопрос о привлечении к административной ответственности будет решаться в рамках КоАП РФ.
Ранее в Алтайском крае врачи помогли уникальной пациентке, у которой за семь лет диагностировали пять разных видов рака. Последней стала редкая аденоидная базально-клеточная карцинома шейки матки.
