В Барнауле рекламу клиники признали ненадлежащей из-за отсутствия предупреждения

Рекламодателю и распространителю выдано предписание об устранении нарушений

02 апреля 2026, 11:52, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Барнауле наружную рекламу медицинского центра "Доктор Мэм" признали нарушающей требования законодательства. Поводом стало отсутствие обязательного предупреждения о противопоказаниях, которое должно сопровождать рекламу медицинских услуг.

Как сообщили в Алтайском краевом УФАС, в ходе проверки выяснилось, что на здании клиники размещались объявления об услугах УЗИ, удаления новообразований и работе процедурного кабинета. При этом в рекламном сообщении не было указано предупреждение о необходимости консультации со специалистом и наличии противопоказаний.

«Согласно требованиям закона, такая информация должна присутствовать в рекламе медицинских услуг и занимать не менее 5% от общей площади рекламного пространства», — отметили в ведомстве.

По итогам рассмотрения дела антимонопольный орган признал рекламу ненадлежащей. Рекламодателю и распространителю выдано предписание об устранении нарушений. Вопрос о привлечении к административной ответственности будет решаться в рамках КоАП РФ.

