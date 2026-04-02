Четверо жителей Барнаула попытались убить знакомого, устроив поджог дома и авто

02 апреля 2026, 10:19, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Октябрьский районный суд Барнаула 1 апреля вынес приговор четверым жителям Барнаула, которых признали виновными в поджоге жилого дома и покушении на убийство знакомого и его близких. Как установил суд, довести преступный план до конца они не смогли по независящим от них обстоятельствам.

О рассмотрении дела сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края. В ходе процесса было установлено, что фигуранты подожгли дом потерпевшего, а также надворные постройки и автомобиль УАЗ, принадлежавшие ему. Эти действия, как отмечается, были направлены на убийство мужчины и членов его семьи, однако реализовать замысел полностью злоумышленникам не удалось. Кроме того, их действия квалифицированы как покушение на умышленное уничтожение и повреждение имущества.

«Суд признал всех четверых виновными и назначил им наказание по совокупности преступлений. Двое осужденных получили по 15 лет и 6 месяцев лишения свободы, третий проведет в колонии 16 лет, еще один — 14 лет», — отметили в ведомстве.

Приговор на данный момент не вступил в законную силу.

