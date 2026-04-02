Гидрологи Алтайского края спрогнозировали возможный подъем воды из-за вскрытия реки Чарыш
Это может произойти из-за формирования затора льда
02 апреля 2026, 12:33, ИА Амител
Гидрологи прогнозируют вскрытие реки Чарыш в районе села Белоглазово Шипуновского района в период с 1 по 3 апреля. Об этом рассказали в региональном МЧС.
«Существует вероятность образования ледяного затора, который может привести к повышению уровня воды — в зоне риска находятся прибрежные территории», — говорится в сообщении.
Жителей просят внимательно следить за оперативной информацией и официальными сообщениями местных властей, а в случае чрезвычайной ситуации звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112.
Ранее сообщалось, что паводок в Алтайском крае ожидается в конце марта. Наибольшие запасы снега — в бассейне Бурлы, наименьшие — на Чарыше.
Комментарии 0