НОВОСТИОбщество

Гидрологи Алтайского края спрогнозировали возможный подъем воды из-за вскрытия реки Чарыш

Это может произойти из-за формирования затора льда

02 апреля 2026, 12:33, ИА Амител

Паводок на Алтае / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Гидрологи прогнозируют вскрытие реки Чарыш в районе села Белоглазово Шипуновского района в период с 1 по 3 апреля. Об этом рассказали в региональном МЧС.

«Существует вероятность образования ледяного затора, который может привести к повышению уровня воды — в зоне риска находятся прибрежные территории», — говорится в сообщении.

 Жителей просят внимательно следить за оперативной информацией и официальными сообщениями местных властей, а в случае чрезвычайной ситуации звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112. 

Ранее сообщалось, что паводок в Алтайском крае ожидается в конце марта. Наибольшие запасы снега — в бассейне Бурлы, наименьшие — на Чарыше.

Паводок в Санниково весной 2024 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Обильные снегопады могут усугубить ситуацию с паводками в Барнауле

На 14 марта зарегистрированный уровень осадков — 28,4 мм, что существенно выше стандартной среднемесячной нормы в 19 мм
НОВОСТИОбщество


 

Алтайский край Паводок реки
Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров