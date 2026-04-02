Число пострадавших от укусов клещей в Горном Алтае выросло до 11 человек

Случаи присасывания клещей зафиксированы сразу в нескольких районах

02 апреля 2026, 11:06, ИА Амител

В Республике Алтай с начала сезона активности клещей зарегистрировано уже 11 пострадавших. Только за последнюю неделю в регионе за медицинской помощью после укусов обратились восемь человек, сообщили в Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, случаи присасывания клещей зафиксированы сразу в нескольких районах. Больше всего пострадавших — в Чемальском районе, где укусы получили три человека. В Усть-Канском и Онгудайском районах зарегистрировано по два случая, еще один человек пострадал в Кош-Агачском районе.

В Роспотребнадзоре напоминают, что риск укусов можно снизить, если правильно подбирать одежду — она должна быть светлой и максимально закрывать тело, — а также использовать защитные аэрозоли. Важно регулярно осматривать себя, других людей и домашних животных после пребывания на природе.

«Помните, введение иммуноглобулина при укусе клеща является эффективным в первые 72 часа с момента укуса и является профилактикой исключительно развития КВЭ, при других инфекциях необходима антибиотикопрофилактика по назначению инфекциониста. Чем раньше начата профилактика, тем она эффективнее. Не откладывайте визит в медицинское учреждение — обращайтесь в день обнаружения клеща!» — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Барнауле зафиксирован первый в этом сезоне случай присасывания клеща. В травмпункт Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 обратился пациент, который обнаружил на себе паразита после прогулки.