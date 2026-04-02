Первый житель России получил отечественную вакцину от рака

Прививку сделали 60‑летнему мужчине из Курской области с подтвержденным диагнозом "меланома кожи"

02 апреля 2026, 12:07, ИА Амител

В России впервые применили персонализированную отечественную вакцину от рака — об этом ТАСС сообщили в пресс‑службе Минздрава РФ. Речь идет об мРНК‑вакцине "Неоонковак", которую ввели пациенту в НМИЦ радиологии Минздрава России.

Прививку получил 60‑летний житель Курской области с диагнозом "меланома кожи". Сейчас мужчина проходит курс иммунотерапии.

В Минздраве подчеркнули, что, несмотря на проводимое лечение, риск прогрессирования заболевания остается высоким — именно поэтому в данном случае было принято решение использовать мРНК‑вакцину: она призвана помочь контролировать течение болезни.

Ранее, в начале марта, стало известно о разработке Минздравом РФ проекта по включению онковакцин в программу ОМС. В планируемый перечень войдут методы лекарственной противоопухолевой терапии, а также персонализированная пептидная вакцина "Онкопепт".

Кроме того, 25 февраля первый заместитель руководителя Федерального медико‑биологического агентства Татьяна Яковлева сообщила о готовности трех пептидных вакцин от колоректального рака.

По ее словам, научно‑клинические центры в Одинцово уже зарегистрировали пептидную неоонковакцину для борьбы с этим заболеванием.