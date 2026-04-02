В небе над Алтайским краем наблюдали "поезд" спутников Starlink

Несколько объектов выстроены в линию и последовательно перемещаются по небу

02 апреля 2026, 08:32, ИА Амител

Жители Чарышского района Алтайского края заметили в вечернем небе цепочку светящихся точек и сначала приняли их за неопознанный летающий объект. Позже выяснилось, что речь идет о спутниках системы Starlink.

Ролик с движущимися огнями появился в Telegram-канале "В курсе 22". На кадрах видно, как несколько объектов выстроены в линию и последовательно перемещаются по небу.

В публикации уточняется, что наблюдаемое явление связано с работой спутниковой системы Starlink компании SpaceX, основанной Илоном Маском. Такие спутники после запуска нередко движутся группой, создавая эффект "поезда" в небе.

