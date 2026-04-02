В небе над Алтайским краем наблюдали "поезд" спутников Starlink
Несколько объектов выстроены в линию и последовательно перемещаются по небу
02 апреля 2026, 08:32, ИА Амител
Жители Чарышского района Алтайского края заметили в вечернем небе цепочку светящихся точек и сначала приняли их за неопознанный летающий объект. Позже выяснилось, что речь идет о спутниках системы Starlink.
Ролик с движущимися огнями появился в Telegram-канале "В курсе 22". На кадрах видно, как несколько объектов выстроены в линию и последовательно перемещаются по небу.
В публикации уточняется, что наблюдаемое явление связано с работой спутниковой системы Starlink компании SpaceX, основанной Илоном Маском. Такие спутники после запуска нередко движутся группой, создавая эффект "поезда" в небе.
Хоть так прикоснулись к современным технологиям
Гость (08:46:44 02-04-2026) Хоть так прикоснулись к современным технологиям... Спасибо Ельцину, Гайдару и еже с ними..
dok_СФ (09:09:45 02-04-2026) Спасибо Ельцину, Гайдару и еже с ними.. ... Вот именно "еже" и спасибо
dok_СФ (09:09:45 02-04-2026) Спасибо Ельцину, Гайдару и еже с ними.. ... Они уже почти три десятка лет не у руля,при них то как раз мы еще были лидерами в космосе. За счёт ссср,но всё же
dok_СФ (09:09:45 02-04-2026) Спасибо Ельцину, Гайдару и еже с ними.. ... Ельцин правильное направление дал. По нему ехали, по инерции, какое-то время...
"Постоянную станцию на Луне мы планируем создать уже к 2015 году, а с 2020 года может начаться промышленная добыча на спутнике Земли редкого изотопа - гелия-3", - сказал он.Важную роль в создании лунной базы, по мнению господина Севастьянова, будет играть МКС, которая к 2009 г. должна "разрастись" до 12 отсеков и превратиться в международный космопорт. Экипаж станции к тому времени будет состоять из 6 человек, которым и предстоит монтировать на орбите конструкции будущей базы. Доставлять космонавтов и грузы на орбиту будет новый многоразовый корабль "Клипер", чей ввод в эксплуатацию намечен на 2015 г.
Гость (08:59:33 02-04-2026) "Постоянную станцию на Луне мы планируем создать уже к 2015 ... Бу-го-га!!!! Прекрасно!
Гость (09:14:07 02-04-2026) Бу-го-га!!!! Прекрасно!... "Прилетели уж наверное"
грузовички снабжения к Артемиде 2, вчерась вылетели?
Гость (09:14:07 02-04-2026) Бу-го-га!!!! Прекрасно!... Американцы запустили пилотируемый корабль для облета вокруг Луны. Сегодня промелькнула новость. Но не удалось прочитать подробности, быстро исчезла.
Гость (09:28:46 02-04-2026) Американцы запустили пилотируемый корабль для облета вокруг ... прямая трансляция у NASA
Пока у нас глушат мобильный интернет, Маск раздает его, помогает вражеским дронам направляя их на мирных жителей. Эти спутники надо сбивать, пока не поздно. Загадили небосвод шпионскими штучками. Бизнес, ничего личного.
Гость (09:46:48 02-04-2026) Пока у нас глушат мобильный интернет, Маск раздает его, помо... Да, что делают спутники Маска над Алтайским краем? Пока они тут, в пределах видимости, надо сбивать. Чего ждут?
Гость (09:55:45 02-04-2026) Да, что делают спутники Маска над Алтайским краем? Пока они... и на цветмет - думаю там контакты золотые.
Musik (10:14:23 02-04-2026) и на цветмет - думаю там контакты золотые.... Там нет контактов. Все на тиристорах КУ202 сделано.
Гость (10:36:12 02-04-2026) Там нет контактов. Все на тиристорах КУ202 сделано.... Ну если КУ202, то можно добыть почти килограмм золота, правда, из 1 млн. их штук, ещё меди тонн 20 получится.
Гость (09:46:48 02-04-2026) Пока у нас глушат мобильный интернет, Маск раздает его, помо... Свет клином не сошелся на многострадальной России. Да, за сотню лет в нас вложили и воспитали не самые лучшие качества. Но уже пора пришла понять, что мир живет по несколько другим принципам, критериям, где воровство и вранье, далеко не на первом месте.
Гость (11:53:41 02-04-2026) Свет клином не сошелся на многострадальной России. Да, за со.Но уже пора пришла понять, что мир живет по несколько другим принципам, критериям, где воровство и вранье, далеко не на первом месте... Наоборот! Посмотри на Трампа! Как поднялся мужик! Как искусно врёт, не говоря уже про другие качества, при помощи которых достиг успеха и богатства!
Гость (12:40:38 02-04-2026) Наоборот! Посмотри на Трампа! Как поднялся мужик! Как искусн... Как искусно врёт.. Нам показываю то, во что мы должны поверить. Да даже и так, он заботится о своей стране. В которой, наверно, не так уж и плохо, если наши туда едут, а к нам ни ногой.
Гость (12:52:46 02-04-2026) Да даже и так, он заботится о своей стране. Т.е. врать уже можно? Если врет тот кому можно врать? Вот это скорость применения двойных стандартов и переобувки в прыжке. Не каждый так сумеет. Попробуйте курсы открыть "Как быстро "переобуться" и пересмотреть свои взгляды". Название дарю. Пользуйтесь.
Гость (12:57:13 02-04-2026) Т.е. врать уже можно? Если врет тот кому можно врать? Вот эт... Незачем открывать курсы, Просто оглянись.
Гость (12:57:13 02-04-2026) Т.е. врать уже можно? Если врет тот кому можно врать? Вот эт... На информацию официальную об инфляции в России посмотрите. Дальше и не надо
Гость (11:53:41 02-04-2026) Свет клином не сошелся на многострадальной России. Да, за со... Капиталистическая система зиждется на воровстве,грабеже и обмане.Иран бомбят не из нефти,а потому что там частично живут плохие люди ? ) В Венесуэле много нефти,но страну возглавлял плохой человек?
и провод телефонный от земли до ракеты тянется, чтобы связь была хорошая и дроны не сбили
Эти спутники корректируют дроны врага. Почему их все не сбили?
Гость (12:32:49 02-04-2026) Эти спутники корректируют дроны врага. Почему их все не сбил... Обязательно собьем...Но потом.