Расходы на пенсии россиян в 2025 году достигли 12,5 трлн рублей

Обеспеченность выплат поступившими в 2025 году страховыми взносами составила 93,2%

02 апреля 2026, 13:25, ИА Амител

Бюджет. Деньги / Фото: amic.ru

В 2025 году Россия потратила на пенсии 12,5 трлн рублей, о чем свидетельствует оперативный доклад Счетной палаты РФ о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования за первый год, пишет РИА Новости.

«Из общей суммы в 12 485 141,48 млн рублей 91%, или 11 360 808,16 млн, пошли на страховые пенсии. В сравнении с 2024 годом расходы выросли на 12,3%, что составляет 1 370 880,91 млн рублей», — следует из доклада.

Страховые пенсии в 2025 году финансировались за счет остатков средств обязательного пенсионного страхования (ОПС) и займов из федерального бюджета. Для пополнения остатков на едином счете фонда было привлечено 3 156 млрд рублей.

По предварительным оценкам, страховые взносы, собранные в 2025 году, покрыли выплаты страховых пенсий и другие расходы фонда на 93,2%.

Ранее сообщалось, что барнаульцы считают достойной пенсию в размере 52,1 тыс. рублей.

Пенсия в 2026 году останется на уровне 35–40% от средней зарплаты по стране

Для многих пенсионеров выплаты не покрывают даже базовые потребности
Гость

13:35:21 02-04-2026

Этой цифрой можно гордиться?

Гость

13:52:25 02-04-2026

Гость (13:35:21 02-04-2026) Этой цифрой можно гордиться?...
Да, почти столько же как на сво. Гордись!

Гость

15:02:34 02-04-2026

Гость (13:35:21 02-04-2026) Этой цифрой можно гордиться?... Каллас на днях отдала соседней территори 7,5 млд рублей. По сравнению с 12,5 трлн рублей не так много.

Гость

13:57:03 02-04-2026

Что значит "потратили на пенсии"? Государство отдало долг людям, деньгами которых оно пользовалось! И. к стати, без процентов!

Акакий

14:31:10 02-04-2026

Откуда нам знать кто кормится из этих фондов?И что это такое "другие расходы"?Нам нужна адресная пенсионная система при которой отчисления идут на индивидуальный счёт или перечисляется в зарплату.Остальные все пенсии из государственных источников.

Гость

14:51:20 02-04-2026

Акакий (14:31:10 02-04-2026) Откуда нам знать кто кормится из этих фондов?И что это такое... Сейчас пенсионный фонд соединен с социальным. Так что не разобрать, что, куда, откуда. Во время пандемии ковидные выплаты делали из пенсионного. Причем не пенсионерам.

Акакий

15:08:49 02-04-2026

Гость (14:51:20 02-04-2026) Сейчас пенсионный фонд соединен с социальным. Так что не раз... Вот для этого они его и создали ,чтобы разобраться было нельзя.А чтобы не транжирили наши денежки по своему усмотрению ,пусть и перечисляют нам их в период нашей трудовой деятельности.

Гость

16:46:10 02-04-2026

Гость (14:51:20 02-04-2026) Сейчас пенсионный фонд соединен с социальным. Так что не раз... На детишек оттуда же, а это суммы, не сравнимые с пенсиями))

Иванна

18:51:58 02-04-2026

Т.е. я работала всю жизнь, переводила немалую толику своей з/платы, а оказывается я получаю подачку от государства, и должна еще им кланяться за это. Абсурд.

Гость

19:33:31 02-04-2026

Переформулировать не выйдет! Пенсия обязанность государства на достойную старость работавшему человеку! Государство обязано платить!

