Обеспеченность выплат поступившими в 2025 году страховыми взносами составила 93,2%

02 апреля 2026, 13:25, ИА Амител

В 2025 году Россия потратила на пенсии 12,5 трлн рублей, о чем свидетельствует оперативный доклад Счетной палаты РФ о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования за первый год, пишет РИА Новости.

«Из общей суммы в 12 485 141,48 млн рублей 91%, или 11 360 808,16 млн, пошли на страховые пенсии. В сравнении с 2024 годом расходы выросли на 12,3%, что составляет 1 370 880,91 млн рублей», — следует из доклада.

Страховые пенсии в 2025 году финансировались за счет остатков средств обязательного пенсионного страхования (ОПС) и займов из федерального бюджета. Для пополнения остатков на едином счете фонда было привлечено 3 156 млрд рублей.

По предварительным оценкам, страховые взносы, собранные в 2025 году, покрыли выплаты страховых пенсий и другие расходы фонда на 93,2%.

