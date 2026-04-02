Зоопарк в Барнауле снизил цену билета для студентов в три раза до конца весны

Акция распространяется на студентов очной и заочной форм обучения

02 апреля 2026, 10:44, ИА Амител

Барнаульский зоопарк / amic.ru

В Барнауле на фоне проведения краевого фестиваля "Студенческая весна на Алтае. Феста" объявили специальную акцию для студентов. С 2 апреля по 31 мая они смогут посещать зоопарк по сниженной цене — 150 рублей при предъявлении студенческого билета.

Инициатором выступил директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев. Решение было принято после участия представителей зоопарка в одном из конкурсных дней фестиваля.

Также сообщается, что руководитель учреждения выступил спонсором мероприятия и объявил денежный приз в размере 20 тысяч рублей для обладателя Гран-при.

В зоопарке уточнили, что акция распространяется на студентов очной и заочной форм обучения и будет действовать до конца мая.

Ранее в барнаульском зоопарке рассказали о необычном поведении одного из своих обитателей — леопарда по кличке Маврик. Сотрудники учреждения назвали его "самым заботливым папой".