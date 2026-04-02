Россиянам могут разрешить въезд в Шри-Ланку без визы уже в 2026 году

Инициатива находится на завершающем этапе обсуждения

02 апреля 2026, 09:45, ИА Амител

Шри-Ланка / Туристы / Туризм / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Власти Шри-Ланки рассматривают возможность отмены виз для граждан России с 2026 года. Предполагается, что одновременно может быть увеличен максимальный срок пребывания в стране до шести месяцев.

Как сообщает Telegram-канал Shot, инициатива находится на завершающем этапе обсуждения. По данным источника, упрощение въезда рассматривается как мера для увеличения туристического потока.

Сейчас россияне могут въезжать на остров по бесплатной электронной визе сроком на 30 дней с возможностью двукратного посещения. При необходимости продления пребывания требуется обращаться в иммиграционную службу и оплачивать сбор, который составляет от 60 до 200 долларов.

В публикации также отмечается, что в отдельных случаях путешественники уже проходят паспортный контроль без проверки визы.

