В Барнауле на перекрёстке проспекта Космонавтов с Солнечной Поляной отключат светофор
Устройство не будет работать 18 декабря с 13:30 до 16:00
19 декабря 2022, 10:24, Никита Черников
В мэрии Барнаула предупредили об отключении светофора на пересечении проспекта Космонавтов с улицей Солнечная Поляна.
Устройство не будет работать в понедельник, 19 декабря, с 13:30 до 16:00.
Причина — плановые ремонтные работы на электросетях.
Напомним, в Барнауле с 19 по 30 декабря школьников будут возить на новогодние представления в сопровождении ГИБДД. Водителей попросили быть осторожными и пропускать организованные колонны.
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