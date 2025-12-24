"Автор биографии Павла Дурова утверждает, что покинуть Россию его попросил лично Путин"

Встреча создателя Telegram и "ВКонтакте" с президентом России произошла в 2013 году

24 декабря 2025, 15:35, ИА Амител

Павел Дуров / Источник фото: t.me/durov

Николай Кононов, автор биографии Павла Дурова, представил свою новую работу, посвященную ранней встрече создателя Telegram с президентом России Владимиром Путиным в 2013 году. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на содержание книги.

Кононов описывает встречу Путина и Дурова, прошедшую конфиденциально, как "монолог со стороны президента". В ходе беседы Путин выразил недовольство контентом, нарушающим закон, размещенным во "ВКонтакте", и, согласно газете, "рекомендовал ему рассмотреть возможность переезда из России".

В книге, с которой ознакомился РБК, Кононов, основываясь на рассказе самого Дурова, уточняет, что это была встреча президента с представителями бизнеса. Кононов утверждает, что Дуров лично рассказал ему об этой встрече в январе 2014 года в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Далее, пересказывая слова Дурова, Кононов приводит цитату Путина: "Я слышал, у вас там порнография и пиратские фильмы, а России это не нужно, все эти запрещенные развлечения". Дуров утверждал, что Путин предложил ему заниматься "таким бизнесом" в Израиле.

В ответ Дуров, по информации из книги, заявил Путину о своем намерении продемонстрировать миру "величие российской школы программирования", однако, как пишет Кононов, "чувствовал, что его стремление остаться в России угасает".

Сам Кононов отмечает, что "не полностью доверяет этой истории", но посчитал, что запрос комментариев у других участников встречи "был бы бесполезной формальностью".