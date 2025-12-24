Автор биографии Павла Дурова утверждает, что покинуть Россию его попросил лично Путин
Встреча создателя Telegram и "ВКонтакте" с президентом России произошла в 2013 году
24 декабря 2025, 15:35, ИА Амител
Николай Кононов, автор биографии Павла Дурова, представил свою новую работу, посвященную ранней встрече создателя Telegram с президентом России Владимиром Путиным в 2013 году. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на содержание книги.
Кононов описывает встречу Путина и Дурова, прошедшую конфиденциально, как "монолог со стороны президента". В ходе беседы Путин выразил недовольство контентом, нарушающим закон, размещенным во "ВКонтакте", и, согласно газете, "рекомендовал ему рассмотреть возможность переезда из России".
В книге, с которой ознакомился РБК, Кононов, основываясь на рассказе самого Дурова, уточняет, что это была встреча президента с представителями бизнеса. Кононов утверждает, что Дуров лично рассказал ему об этой встрече в январе 2014 года в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. Далее, пересказывая слова Дурова, Кононов приводит цитату Путина: "Я слышал, у вас там порнография и пиратские фильмы, а России это не нужно, все эти запрещенные развлечения". Дуров утверждал, что Путин предложил ему заниматься "таким бизнесом" в Израиле.
В ответ Дуров, по информации из книги, заявил Путину о своем намерении продемонстрировать миру "величие российской школы программирования", однако, как пишет Кононов, "чувствовал, что его стремление остаться в России угасает".
Сам Кононов отмечает, что "не полностью доверяет этой истории", но посчитал, что запрос комментариев у других участников встречи "был бы бесполезной формальностью".
15:57:01 24-12-2025
А также поведает, о чём говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе
16:25:19 24-12-2025
что-то много в СМИ про Дурова...
привлекает к себе внимание?
он ничто из себя выдающееся не представляет
19:10:26 24-12-2025
гость (16:25:19 24-12-2025) что-то много в СМИ про Дурова...привлекает к себе вниман... А с кем сравниваете? С собой?
16:40:23 24-12-2025
теперь порнография и пиратские фильмы в вк и рутубе
11:26:49 25-12-2025
гость (16:40:23 24-12-2025) теперь порнография и пиратские фильмы в вк и рутубе...
Свято место пусто не бывает
10:21:32 25-12-2025
"Автор биографии Павла Дурова утверждает, что покинуть Россию его попросил лично Путин"
Кого попросил удалиться ? Автора?