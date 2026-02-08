Айфоны и макбуки с Украины начали нелегально поставлять на российский рынок
Из-за падения спроса на самой Украине техника Apple через Польшу и Белоруссию попадает в российские ТЦ и на рынки
08 февраля 2026, 19:00, ИА Амител
На фоне финансового кризиса на Украине местные поставщики техники Apple переориентировались на нелегальный экспорт в Россию. Как выяснило издание Shot, айфоны, макбуки и телевизоры, предназначенные для украинского рынка, теперь вывозятся обратно в Польшу, откуда через Белоруссию попадают в российские торговые центры и на рынки.
На упаковке устройств сохранился стикер "Apple Украина", но вся информация дублируется на русском языке, а прошивка является общей для стран СНГ, что делает технику полностью работоспособной в России.
Из-за сниженного спроса на самой Украине цены на такие устройства оказываются ниже рыночных: например, iPhone 17 Pro продают на 5-7 тысяч рублей дешевле, а макбуки и телевизоры — до 15 тысяч рублей дешевле, чем аналоги из Японии или ОАЭ.
19:48:40 08-02-2026
Не удивлюсь если там начинка взрывоопасная.
20:25:53 08-02-2026
Ил (19:48:40 08-02-2026) Не удивлюсь если там начинка взрывоопасная.... Не завезти такое официально, а с душком оно на любителя
22:48:02 08-02-2026
Потом по команде начнут взрываться как пейджеры израильские в Иране
11:56:36 09-02-2026
Сбер для манжерока лыжи в Украине закупает. Весь прокат от ботинок палок и лыж все от туда. Правда в этом году надпись made in Ukraine заклеили
19:55:30 09-02-2026
Кругом барыги продажные,изменники с обоих сторог!
00:19:19 10-02-2026
Гость (19:55:30 09-02-2026) Кругом барыги продажные,изменники с обоих сторог!... Кругом капитплизм! Так это и работает. Прибыль главное.
11:04:33 10-02-2026
Гость (22:48:02 08-02-2026) Потом по команде начнут взрываться как пейджеры израильские ... Если для военных то можно сомневаться но эти покупают мирные граждане, да пейджеры взрывали в Ливане а не в Иране