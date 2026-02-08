Айфоны и макбуки с Украины начали нелегально поставлять на российский рынок

Из-за падения спроса на самой Украине техника Apple через Польшу и Белоруссию попадает в российские ТЦ и на рынки

08 февраля 2026, 19:00, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

На фоне финансового кризиса на Украине местные поставщики техники Apple переориентировались на нелегальный экспорт в Россию. Как выяснило издание Shot, айфоны, макбуки и телевизоры, предназначенные для украинского рынка, теперь вывозятся обратно в Польшу, откуда через Белоруссию попадают в российские торговые центры и на рынки.

На упаковке устройств сохранился стикер "Apple Украина", но вся информация дублируется на русском языке, а прошивка является общей для стран СНГ, что делает технику полностью работоспособной в России.

Из-за сниженного спроса на самой Украине цены на такие устройства оказываются ниже рыночных: например, iPhone 17 Pro продают на 5-7 тысяч рублей дешевле, а макбуки и телевизоры — до 15 тысяч рублей дешевле, чем аналоги из Японии или ОАЭ.