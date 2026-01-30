Компания Apple выпустила обновление, "убивающее" старые iPhone

Из-за нового апдейта гаджеты начинают постоянно тормозить и куда быстрее разряжаться

30 января 2026, 16:16, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Компания Apple выпустила обновление, которое, по мнению пользователей, негативно сказывается на работе старых моделей iPhone: аппараты стали значительно быстрее терять заряд и функционируют с ощутимыми задержками. Обновление было установлено даже на тех устройствах, которые долгое время не получали новых версий операционной системы.

По информации, полученной Shot от владельцев устаревших моделей "яблочных" смартфонов, их гаджеты неожиданно обновились до IOS26. В числе получивших обновление оказались модели, начиная с iPhone 5S 2013 года выпуска. Эта же операционная система предустановлена на новейших моделях смартфонов. Однако владельцы старых iPhone утверждают, что их устройства не справляются с новой операционной системой и работают с существенными проблемами.

Они отмечают, что производительность iPhone значительно снизилась, а скорость разрядки аккумулятора увеличилась вдвое. Многие пользователи предполагают, что Apple намеренно выпускает обновления для старых телефонов, чтобы стимулировать пользователей к приобретению более новых моделей.