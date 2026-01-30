Компания Apple выпустила обновление, "убивающее" старые iPhone
Из-за нового апдейта гаджеты начинают постоянно тормозить и куда быстрее разряжаться
30 января 2026, 16:16, ИА Амител
Компания Apple выпустила обновление, которое, по мнению пользователей, негативно сказывается на работе старых моделей iPhone: аппараты стали значительно быстрее терять заряд и функционируют с ощутимыми задержками. Обновление было установлено даже на тех устройствах, которые долгое время не получали новых версий операционной системы.
По информации, полученной Shot от владельцев устаревших моделей "яблочных" смартфонов, их гаджеты неожиданно обновились до IOS26. В числе получивших обновление оказались модели, начиная с iPhone 5S 2013 года выпуска. Эта же операционная система предустановлена на новейших моделях смартфонов. Однако владельцы старых iPhone утверждают, что их устройства не справляются с новой операционной системой и работают с существенными проблемами.
Они отмечают, что производительность iPhone значительно снизилась, а скорость разрядки аккумулятора увеличилась вдвое. Многие пользователи предполагают, что Apple намеренно выпускает обновления для старых телефонов, чтобы стимулировать пользователей к приобретению более новых моделей.
17:48:59 30-01-2026
Ну Apple американская компания, поэтому им пофигу. У них в америке трейд ин работает, где ты с небольшой доплатой можешь поменять старый телефон на новый. За $50 веризон меняет 16 айфон на 17.
С точки зрения Apple они делает добро, стимулируют замену старых телефонов.
02:38:34 09-02-2026
ios26 обновится только с 11 серии, более старые версии не будут. Так что это очередная ерунда.