Роспотребнадзор опроверг наличие в Алтайском крае опасных тайских комаров
Нетипичные виды насекомых специалисты пока не засекли
30 июня 2024, 10:00, ИА Амител
Роспотребнадзор не нашел в Алтайском крае экзотических комаров, которые могли бы представлять опасность для жизни и здоровья граждан. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
По данным мониторинга, который постоянно проводится специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае, виды комаров, нетипичные для природных условий Алтайского края, в ходе наблюдения обнаружены не были.
"Положительных находок возбудителей инфекционных заболеваний в комарах, обитающих на территории региона, за весь период наблюдений (с 2004 года) не отмечалось. Аллергические реакции на укусы комаров и мошек возможны, но для каждого человека они индивидуальны", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
12:04:57 30-06-2024
Попадаются мохнатые комары - арктического исполнения.
12:58:22 30-06-2024
за что гражданка Комарова получает зарплату?
14:07:48 30-06-2024
Элен без ребят (12:58:22 30-06-2024) за что гражданка Комарова получает зарплату?... Вопрос?
16:38:33 30-06-2024
Элен без ребят (12:58:22 30-06-2024) за что гражданка Комарова получает зарплату?... это вы ей платите?