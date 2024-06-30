Роспотребнадзор опроверг наличие в Алтайском крае опасных тайских комаров

Нетипичные виды насекомых специалисты пока не засекли

30 июня 2024, 10:00, ИА Амител

Комары / Фото: unsplash.com/ Maxim Mogilevskiy

Роспотребнадзор не нашел в Алтайском крае экзотических комаров, которые могли бы представлять опасность для жизни и здоровья граждан. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

По данным мониторинга, который постоянно проводится специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае, виды комаров, нетипичные для природных условий Алтайского края, в ходе наблюдения обнаружены не были.

"Положительных находок возбудителей инфекционных заболеваний в комарах, обитающих на территории региона, за весь период наблюдений (с 2004 года) не отмечалось. Аллергические реакции на укусы комаров и мошек возможны, но для каждого человека они индивидуальны", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.