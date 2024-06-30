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Роспотребнадзор опроверг наличие в Алтайском крае опасных тайских комаров

Нетипичные виды насекомых специалисты пока не засекли

30 июня 2024, 10:00, ИА Амител

Комары / Фото: unsplash.com/ Maxim Mogilevskiy
Комары / Фото: unsplash.com/ Maxim Mogilevskiy

Роспотребнадзор не нашел в Алтайском крае экзотических комаров, которые могли бы представлять опасность для жизни и здоровья граждан. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

По данным мониторинга, который постоянно проводится специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае, виды комаров, нетипичные для природных условий Алтайского края, в ходе наблюдения обнаружены не были.

"Положительных находок возбудителей инфекционных заболеваний в комарах, обитающих на территории региона, за весь период наблюдений (с 2004 года) не отмечалось. Аллергические реакции на укусы комаров и мошек возможны, но для каждого человека они индивидуальны", – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Комментарии 4

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Гость

12:04:57 30-06-2024

Попадаются мохнатые комары - арктического исполнения.

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Элен без ребят

12:58:22 30-06-2024

за что гражданка Комарова получает зарплату?

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Гость

14:07:48 30-06-2024

Элен без ребят (12:58:22 30-06-2024) за что гражданка Комарова получает зарплату?... Вопрос?

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Мусик

16:38:33 30-06-2024

Элен без ребят (12:58:22 30-06-2024) за что гражданка Комарова получает зарплату?... это вы ей платите?

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