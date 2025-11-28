Барнаульские мамы назвали самую востребованную меру поддержки на работе

Опрос показал, что для работающих матерей главный приоритет — не финансовая помощь, а гибкий график

28 ноября 2025, 14:40, ИА Амител

Мама с ребенком / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Гибкий график работы – самая актуальная потребность для работающих мам Барнаула. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, в котором 14% респонденток назвали этот формат наиболее желательным. На втором месте с 13% оказалась прямая финансовая поддержка – доплаты и материальная помощь.

В топ мер поддержки, которых не хватает барнаульским мамам, также вошли возможность удаленной или гибридной работы (10%) и дополнительные выходные дни (10%). Только 13% женщин полностью устраивает существующая поддержка работодателей.

Общая картина демонстрирует сдвиг в приоритетах: современные матери ценят не столько разовые льготы, сколько возможность гибко управлять своим временем, чтобы эффективно совмещать карьеру и семью.

