Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения собаки на ребенка в Барнауле
Инцидент случился в селе Лебяжье
03 августа 2024, 16:31, ИА Амител
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка в барнаульском селе Лебяжье, сообщили в Информационном центре ведомства.
Днем 26 июля крупный пес без поводка и намордника бежал за машиной и набросился на мальчика. В соцсетях отмечали, что после этого хозяин животного спешно забрал его и уехал.
Следователи и прокуратура после этого начали проверку.
"Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – рассказали в СКР.
16:37:19 03-08-2024
Это правильно. Сколько ещё должно быть жертв от собак чтобы понять что нужно навести порядок. На домашних собак нужны налоги. А Бесхозных - с ошейниками или без ошейников бегающих по улице - быть не должно не важно каким способом
17:17:38 03-08-2024
Бастрыкин всё видит, всё знает, всех накажет...причём лично!
19:40:21 03-08-2024
Я настойчивый))) Судя по вашим публикациям, Бастрыкин всё видит, всё знает
22:31:07 03-08-2024
Отстреливать надо. Тогда не придётся Бастрыкина по пустякам отвлекать.
17:17:51 04-08-2024
как там с видеокамерами и свидетелями в Лебяжке?