Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения собаки на ребенка в Барнауле

Инцидент случился в селе Лебяжье

03 августа 2024, 16:31, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка в барнаульском селе Лебяжье, сообщили в Информационном центре ведомства.

Днем 26 июля крупный пес без поводка и намордника бежал за машиной и набросился на мальчика. В соцсетях отмечали, что после этого хозяин животного спешно забрал его и уехал.

Следователи и прокуратура после этого начали проверку.

"Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – рассказали в СКР.