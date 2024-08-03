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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападения собаки на ребенка в Барнауле

Инцидент случился в селе Лебяжье

03 августа 2024, 16:31, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru
Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка в барнаульском селе Лебяжье, сообщили в Информационном центре ведомства.

Днем 26 июля крупный пес без поводка и намордника бежал за машиной и набросился на мальчика. В соцсетях отмечали, что после этого хозяин животного спешно забрал его и уехал.

Следователи и прокуратура после этого начали проверку.

"Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", – рассказали в СКР.

Барнаул Происшествия

Комментарии 5

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Гость

16:37:19 03-08-2024

Это правильно. Сколько ещё должно быть жертв от собак чтобы понять что нужно навести порядок. На домашних собак нужны налоги. А Бесхозных - с ошейниками или без ошейников бегающих по улице - быть не должно не важно каким способом

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Юс

17:17:38 03-08-2024

Бастрыкин всё видит, всё знает, всех накажет...причём лично!

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Юс

19:40:21 03-08-2024

Я настойчивый))) Судя по вашим публикациям, Бастрыкин всё видит, всё знает

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Гость

22:31:07 03-08-2024

Отстреливать надо. Тогда не придётся Бастрыкина по пустякам отвлекать.

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Гость

17:17:51 04-08-2024

как там с видеокамерами и свидетелями в Лебяжке?

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