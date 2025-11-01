Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект сократит рабочую неделю до двух дней
Основатель Microsoft спрогнозировал, что прорывы в области ИИ приведут к эре "свободного интеллекта"
01 ноября 2025, 11:30, ИА Амител
Билл Гейтс заявил, что уже к 2034 году человечество может перейти на двухдневную рабочую неделю – остальное время за людей будет трудиться искусственный интеллект.
Как пишет "Финам", основатель Microsoft уверен, что нейросети в ближайшем будущем займут большинство рабочих мест и сделают традиционный пятидневный график ненужным. По его словам, эра "свободного интеллекта" поставит общество перед непростыми вопросами: какие профессии должны остаться за людьми и как распределять труд в новом мире.
Гейтс подчеркнул, что лишь немногие специальности смогут сохранить человеческое участие, тогда как остальную работу возьмут на себя технологии.
Проведенные ранее исследования сервисом "Яндекс" показали, что люди старшего возраста демонстрируют более уважительное общение с нейросетью, чем молодые. Также отмечено, что женщины в целом проявляют большую вежливость в сравнении с мужчинами.
Знакомые во Франции в выходные искали магазины, продукты купить, там большинство в выходные не работают. И после 18.00 мало. Интеллект у них
12:01:11 01-11-2025
Гость (11:38:34 01-11-2025) Знакомые во Франции в выходные искали магазины, продукты ку... Загнивают помаленьку
11:44:46 01-11-2025
Искусственный интеллект сможет выпустить Герань? То-то же.
На семидневку и в три смены.
11:45:33 01-11-2025
А мы уже перестраховались, посмотрим как он без интернета работать будет.
12:03:04 01-11-2025
ну если по какой-то причине Гейтс окажется прав, то что будет с зарплатой при потребности 2 из 5 человек?
12:51:17 01-11-2025
Гость (12:03:04 01-11-2025) что будет с зарплатой при потребности 2 из 5 человек? Купишь сад.
Вырастишь кабачки, обменяешь на хлеб. Повторить.
16:35:16 01-11-2025
Отъехать 30 км от города и посмотреть , как там , картой не рассчитаться, маразм крепчает. Пора этих олигархов раскулачить да и тему закрыть. Задолбал майл ру своей рекламой !
19:08:14 01-11-2025
никогда ИИ не заменит человека, хотя и освободит ему время. Уже сейчас нужно думать, чем займется человек в продолжительное свободное время. Это проблема. Не в интернете же зависать все дни. Физический труд, искусство, живое общение, саморазвитие.
21:27:02 01-11-2025
Да ни фи га! Мозг не так работает. Пару дней надо включаться в проблему. В неделе 1-2 дня продуктивных, это да, остальное - подготовка и накладные расходы, коммуникации. ИИ не умеет решать креативные задачи, а для рутины есть традиционная автоматизация. ИИ как был дорогой игрушкой, так и останется. С ним, как с подмастерьем, дольше объяснять, чем самому сделать. Есть ниши для применения, как у калькклятора или Экселя, но чудес не будет. С изобретением Автокада конструкторы не перешли на двухдневку, хотя рутины много убавилось. Наоборот, не хватает специалистов, а те, что есть, пашут по выходным. Получают, не факт, что больше. И труд обесценился в какой-то степени.
23:15:26 01-11-2025
В мире капитала немного иначе будет, двоих сократят а один оставшийся будет работать как и прежде, но за меньшие деньги