Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект сократит рабочую неделю до двух дней

Основатель Microsoft спрогнозировал, что прорывы в области ИИ приведут к эре "свободного интеллекта"

01 ноября 2025, 11:30, ИА Амител

Нейросеть, робот / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Билл Гейтс заявил, что уже к 2034 году человечество может перейти на двухдневную рабочую неделю – остальное время за людей будет трудиться искусственный интеллект.

Как пишет "Финам", основатель Microsoft уверен, что нейросети в ближайшем будущем займут большинство рабочих мест и сделают традиционный пятидневный график ненужным. По его словам, эра "свободного интеллекта" поставит общество перед непростыми вопросами: какие профессии должны остаться за людьми и как распределять труд в новом мире.

Гейтс подчеркнул, что лишь немногие специальности смогут сохранить человеческое участие, тогда как остальную работу возьмут на себя технологии.

Проведенные ранее исследования сервисом "Яндекс" показали, что люди старшего возраста демонстрируют более уважительное общение с нейросетью, чем молодые. Также отмечено, что женщины в целом проявляют большую вежливость в сравнении с мужчинами.