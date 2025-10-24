Вежливее всех с нейросетями общаются жители Ростова-на-Дону и Краснодара

В целом россияне довольно активно пользуются ИИ-помощниками, но хвалят их редко

24 октября 2025, 15:27, ИА Амител

Нейросеть, робот / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

По результатам исследования, проведенного аналитиками "Яндекса", обнаружено, что люди старшего возраста демонстрируют более уважительное общение с нейросетью, чем молодые. Также отмечено, что женщины в целом проявляют большую вежливость в сравнении с мужчинами.

Анализ переписки пользователей с чат-ботом Алисой также выявил интересную закономерность: наиболее ярко выраженное грубое или учтивое поведение наблюдается в первый день взаимодействия. По мере продолжения диалога с искусственным интеллектом пользователи постепенно привыкают и начинают видеть в нем лишь эффективное средство для достижения целей, снижая уровень проявления вежливости.

Благодарности и прощания, часто используемые на начальном этапе, впоследствии применяются значительно реже. Самыми тактичными пользователями оказались жители Ростова-на-Дону, за ними следуют Краснодар и Новосибирск. В Красноярске зафиксирован самый низкий уровень вежливости в общении с нейросетью. В число городов с самым неучтивым отношением вошли также Самара и Москва.

В отношении грубости пользователи не сдерживают себя в выражениях, позволяя себе использовать нецензурную лексику, отправлять нейросеть в некорректном направлении или отпускать оскорбительные шутки в адрес Алисы.