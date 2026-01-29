Более 100 детей пострадали от кишечной инфекции в Тюменской области

Вспышка произошла в селе Онохино

29 января 2026, 18:22, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В селе Онохино Тюменской области зафиксирована массовая вспышка острой кишечной инфекции среди школьников. По данным региональных ведомств, пострадали 116 детей, сообщает Baza.

Один из заболевших госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Остальные 115 детей получают лечение амбулаторно. Для оказания медицинской помощи и проведения противоэпидемических мероприятий на место выехали специалисты областного департамента здравоохранения и Роспотребнадзора.

Власти открыли специальную горячую линию для приема обращений от родителей и выявления новых возможных случаев заболевания. Причины и источник распространения инфекции устанавливаются.