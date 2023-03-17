Путин поддержал введение социальной ипотеки для преподавателей
Президент подчеркнул, что уровень зарплаты у педагогов "не самый высокий"
17 марта 2023, 10:19, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поддержал идею проработать социальную ипотеку для преподавателей в сфере среднего профессионального образования, пишет "Парламентская газета".
Глава государства отметил, что в среднем профессиональном образовании трудится около 500 тысяч преподавателей и средний уровень зарплаты у них "не самый высокий" – 47 тысяч рублей.
"Поэтому, конечно, для этой категории преподавателей социальная ипотека была бы важна", – подчеркнул Путин на съезде промышленников и предпринимателей, подчеркнув необходимость поддержки квалифицированных педагогов, которые занимаются подготовкой будущих специалистов.
Президент отметил, что вопрос социальной ипотеки необходимо проработать.
Ранее Владимира Путина попросили включить мебель в ипотеку, чтобы создать дополнительный спрос на отечественную продукцию.
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