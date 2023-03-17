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Путин поддержал введение социальной ипотеки для преподавателей

Президент подчеркнул, что уровень зарплаты у педагогов "не самый высокий"

17 марта 2023, 10:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин поддержал идею проработать социальную ипотеку для преподавателей в сфере среднего профессионального образования, пишет "Парламентская газета".

Глава государства отметил, что в среднем профессиональном образовании трудится около 500 тысяч преподавателей и средний уровень зарплаты у них "не самый высокий" – 47 тысяч рублей.

"Поэтому, конечно, для этой категории преподавателей социальная ипотека была бы важна", – подчеркнул Путин на съезде промышленников и предпринимателей, подчеркнув необходимость поддержки квалифицированных педагогов, которые занимаются подготовкой будущих специалистов.

Президент отметил, что вопрос социальной ипотеки необходимо проработать.

Ранее Владимира Путина попросили включить мебель в ипотеку, чтобы создать дополнительный спрос на отечественную продукцию.

Комментарии 12

  • средний уровень зарплаты у них "не самый высокий" – 47 тысяч рублей ---- это правда?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, да. Это я вам, как учитель говорю
    17 марта, Гость   Ответить
  • Ждем для всех категорий остальных профессий то же льготную ипотеку.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Это я вам, как учитель говорю --- ну тогда и я вам расскажу, что есть зарплаты в 2 раза меньше, с работой не меньше
    17 марта, Гость   Ответить
  • Для категории банкир, прокурор или судья, например, не надо льготную ипотеку, легко возьмут обычную. Даже полицейский
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "Это я вам, как учитель говорю" а какая нагрузка за эти деньги? не самая маленькая, если честно, з/п.
    17 марта, Гость   Ответить
  • о. так они получают 47 тысяч. а какого фига везде ноют что мало получают
    17 марта, Гость   Ответить
  • 47 тыс. - это "средняя температура по больнице" (вместе с Москвой) , как всегда. Средняя зарплата вузовского преподавателя с ученой степенью зарплата 26-27 тыс.
    17 марта, Гость   Ответить
  • 47 тысяч, говорите? С учетом того, что на одну ставку платят МРОТ плюс там разные небольшие доплаты за категорию и прочие ништяки - это уже больше двух ставок надо иметь, чтобы 47 тысяч получать. А с учетом того, что полностью оплачивается только одна ставка, а все, что сверх, урезается в оплате как только можно -так что за вторую (совмещенную) ставку, при том же объеме работы, вы будете получать намного меньше, чем за первую (основную)... - рядовому преподавателю такая зарплата не светит вовсе. Завучу или директору - возможно. Но рядовой преподаватель - чуть больше МРОТ за адский труд, и ни в чем себе не отказывай.
    17 марта, Гость   Ответить
  • рынок на каждую льготную ипатеку отвечает скачком цен
    17 марта, Гость   Ответить
  • "Гость, да. Это я вам, как учитель говорю" - а еще как нефтяник. металлург, токарь, пекарь и дворник. И вообще я приврать люблю...
    17 марта, Гость   Ответить
  • рынок на каждую льготную ипатеку отвечает скачком цен ----- ее для этого и выдают.
    17 марта, Гость   Ответить
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