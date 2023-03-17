Путин поддержал введение социальной ипотеки для преподавателей

Президент подчеркнул, что уровень зарплаты у педагогов "не самый высокий"

17 марта 2023, 10:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин поддержал идею проработать социальную ипотеку для преподавателей в сфере среднего профессионального образования, пишет "Парламентская газета".

Глава государства отметил, что в среднем профессиональном образовании трудится около 500 тысяч преподавателей и средний уровень зарплаты у них "не самый высокий" – 47 тысяч рублей.

"Поэтому, конечно, для этой категории преподавателей социальная ипотека была бы важна", – подчеркнул Путин на съезде промышленников и предпринимателей, подчеркнув необходимость поддержки квалифицированных педагогов, которые занимаются подготовкой будущих специалистов.

Президент отметил, что вопрос социальной ипотеки необходимо проработать.

Ранее Владимира Путина попросили включить мебель в ипотеку, чтобы создать дополнительный спрос на отечественную продукцию.