Более половины россиян хотели бы отправиться в путешествие на Новый год

Среди лидирующих направлений – Москва и Петербург

20 декабря 2025, 14:05, ИА Амител

Площадь Сахарова на Новый год / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Почти половина жителей России выразили желание уехать из родного населенного пункта на январские праздники. Согласно исследованию SuperJob, проведенному для РИА Новости, наиболее привлекательными городами для поездок внутри страны оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Калининград.

Опрос, в котором участвовало 1600 человек, выявил, что 56% респондентов хотели бы провести зимние каникулы в другом городе, а 30% планируют остаться дома. Затруднились с ответом 14% опрошенных.

Среди женщин мечта о путешествии была выражена несколько чаще, чем у мужчин (58% против 55%), в то время как мужчины несколько чаще склонялись к отдыху в домашней обстановке (31% против 28% у женщин).

Самыми популярными направлениями для новогодних путешествий являются две столицы: 15% респондентов хотели бы побывать в Москве, а 14% – в Санкт-Петербурге. 7% опрошенных привлекает Сочи, 6% – Байкал, и 5% – Калининград. Женщины чаще мужчин выражали желание посетить Москву (17% и 12% соответственно), Санкт-Петербург (17% и 11%), Калининградскую область (7% и 4%), а также Крым (6% и 2%). Мужчины, в свою очередь, чаще женщин выбирали Сочи (9% и 5%).