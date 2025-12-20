НОВОСТИОбщество

Более половины россиян хотели бы отправиться в путешествие на Новый год

Среди лидирующих направлений – Москва и Петербург

20 декабря 2025, 14:05, ИА Амител

Площадь Сахарова на Новый год / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Площадь Сахарова на Новый год / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Почти половина жителей России выразили желание уехать из родного населенного пункта на январские праздники. Согласно исследованию SuperJob, проведенному для РИА Новости, наиболее привлекательными городами для поездок внутри страны оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Калининград.

Опрос, в котором участвовало 1600 человек, выявил, что 56% респондентов хотели бы провести зимние каникулы в другом городе, а 30% планируют остаться дома. Затруднились с ответом 14% опрошенных.

Среди женщин мечта о путешествии была выражена несколько чаще, чем у мужчин (58% против 55%), в то время как мужчины несколько чаще склонялись к отдыху в домашней обстановке (31% против 28% у женщин).

Самыми популярными направлениями для новогодних путешествий являются две столицы: 15% респондентов хотели бы побывать в Москве, а 14% – в Санкт-Петербурге. 7% опрошенных привлекает Сочи, 6% – Байкал, и 5% – Калининград. Женщины чаще мужчин выражали желание посетить Москву (17% и 12% соответственно), Санкт-Петербург (17% и 11%), Калининградскую область (7% и 4%), а также Крым (6% и 2%). Мужчины, в свою очередь, чаще женщин выбирали Сочи (9% и 5%).

Туризм
Читайте также в сюжете: Новый год - 2026

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

14:08:10 20-12-2025

У нас так и будет!
В путешествие на старый базар...!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:53:23 20-12-2025

Гость (14:08:10 20-12-2025) У нас так и будет! В путешествие на старый базар...! ... Ага, все в ЦЕХ)))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:00:51 20-12-2025

Алкогольный туризм - это да, понятненько.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:17:27 20-12-2025

Мечтать то можно хоть о каком путешествии.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

15:59:29 20-12-2025

Я каждый день путешевствую, правда в телевизоре!!! 😎😜

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Из серии:

21:54:36 20-12-2025

Хотела на Канары, а везу ттебя за МКАД

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:13:22 20-12-2025

Из серии: (21:54:36 20-12-2025) Хотела на Канары, а везу ттебя за МКАД... А Канары давно в пределах МКАДа находятся? Или чтоб на острова выбраться, все таки надо МКАД покинуть? Ох уж эти зумеры...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:41:01 21-12-2025

Гость (22:13:22 20-12-2025) А Канары давно в пределах МКАДа находятся? Или чтоб на остро... а ты лютый душнила

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:29 21-12-2025

Гость (22:13:22 20-12-2025) А Канары давно в пределах МКАДа находятся? Или чтоб на остро... везу тебя за МКАД

Лх уж эти старперы!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров