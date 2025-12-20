Более половины россиян хотели бы отправиться в путешествие на Новый год
Среди лидирующих направлений – Москва и Петербург
20 декабря 2025, 14:05, ИА Амител
Почти половина жителей России выразили желание уехать из родного населенного пункта на январские праздники. Согласно исследованию SuperJob, проведенному для РИА Новости, наиболее привлекательными городами для поездок внутри страны оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Калининград.
Опрос, в котором участвовало 1600 человек, выявил, что 56% респондентов хотели бы провести зимние каникулы в другом городе, а 30% планируют остаться дома. Затруднились с ответом 14% опрошенных.
Среди женщин мечта о путешествии была выражена несколько чаще, чем у мужчин (58% против 55%), в то время как мужчины несколько чаще склонялись к отдыху в домашней обстановке (31% против 28% у женщин).
Самыми популярными направлениями для новогодних путешествий являются две столицы: 15% респондентов хотели бы побывать в Москве, а 14% – в Санкт-Петербурге. 7% опрошенных привлекает Сочи, 6% – Байкал, и 5% – Калининград. Женщины чаще мужчин выражали желание посетить Москву (17% и 12% соответственно), Санкт-Петербург (17% и 11%), Калининградскую область (7% и 4%), а также Крым (6% и 2%). Мужчины, в свою очередь, чаще женщин выбирали Сочи (9% и 5%).
14:08:10 20-12-2025
У нас так и будет!
В путешествие на старый базар...!
18:53:23 20-12-2025
Гость (14:08:10 20-12-2025) У нас так и будет! В путешествие на старый базар...! ... Ага, все в ЦЕХ)))
15:00:51 20-12-2025
Алкогольный туризм - это да, понятненько.
15:17:27 20-12-2025
Мечтать то можно хоть о каком путешествии.
15:59:29 20-12-2025
Я каждый день путешевствую, правда в телевизоре!!! 😎😜
21:54:36 20-12-2025
Хотела на Канары, а везу ттебя за МКАД
22:13:22 20-12-2025
Из серии: (21:54:36 20-12-2025) Хотела на Канары, а везу ттебя за МКАД... А Канары давно в пределах МКАДа находятся? Или чтоб на острова выбраться, все таки надо МКАД покинуть? Ох уж эти зумеры...
08:41:01 21-12-2025
Гость (22:13:22 20-12-2025) А Канары давно в пределах МКАДа находятся? Или чтоб на остро... а ты лютый душнила
10:11:29 21-12-2025
Гость (22:13:22 20-12-2025) А Канары давно в пределах МКАДа находятся? Или чтоб на остро... везу тебя за МКАД
Лх уж эти старперы!