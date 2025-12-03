Больше половины россиян покупают сладости для хорошего настроения

Также для этих целей жители страны приобретают морепродукты

03 декабря 2025, 15:05, ИА Амител

Конфеты / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Внезапные приобретения жителей России нередко обусловлены желанием улучшить свое эмоциональное состояние. Более половины (51%) участников опроса признались, что систематически покупают конфеты и другие сладкие продукты для улучшения настроения. Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на результаты исследования.

Приблизительно треть опрошенных отметили, что к спонтанным покупкам относят морепродукты, 24% – алкогольные напитки и свежую выпечку, а каждый пятый – необычные фрукты.

Еще одной категорией незапланированных трат стала готовая продукция из магазинов. Для компенсации этих внезапных расходов 59% респондентов активно пользуются бонусными программами и сервисами кешбэка.