Больше половины россиян покупают сладости для хорошего настроения
Также для этих целей жители страны приобретают морепродукты
03 декабря 2025, 15:05, ИА Амител
Внезапные приобретения жителей России нередко обусловлены желанием улучшить свое эмоциональное состояние. Более половины (51%) участников опроса признались, что систематически покупают конфеты и другие сладкие продукты для улучшения настроения. Об этом пишет "Газета.ru", ссылаясь на результаты исследования.
Приблизительно треть опрошенных отметили, что к спонтанным покупкам относят морепродукты, 24% – алкогольные напитки и свежую выпечку, а каждый пятый – необычные фрукты.
Еще одной категорией незапланированных трат стала готовая продукция из магазинов. Для компенсации этих внезапных расходов 59% респондентов активно пользуются бонусными программами и сервисами кешбэка.
