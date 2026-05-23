Большие птицы в Сибири: под Новосибирском фермеры выращивают ручных страусов и эму

Несмотря на сложности содержания, семья не собирается разводить страусов ради мяса или продажи яиц

23 мая 2026, 15:36, ИА Амител

Птенцы страусов / Фото: Предоставлено Виталием Долговым для "КП-Новосибирск"

В селе Новолуговое обычное фермерское хозяйство превратилось в настоящий мини-зоопарк с африканскими страусами, австралийскими эму, павлинами и цесарками. Супруги Виталий и Ольга Долговы уже несколько лет разводят экзотических птиц и уверяют: некоторые из них не только спокойно переносят сибирские морозы, но и способны привязываться к человеку "не хуже собак", пишет "КП-Новосибирск".

Раньше семья занималась привычным сельским хозяйством — разводила кур и индюков, работала с инкубаторами и продавала цыплят. Однако позже супруги решили попробовать что-то необычное.

«Нам с женой очень нравились страусы — это необыкновенно красивые, грациозные птицы», — рассказал Виталий Долгов.

За первыми птенцами фермеры отправились в Краснодар. Там они купили двухмесячных африканских страусов. Как признается хозяин фермы, почти год супруги не знали, кто именно у них растет — самец или самка. Пол у страусов становится понятен только после того, как птица начинает нести яйца.

Позже на ферме появились и австралийские эму. Сейчас во дворе у Долговых живет целый "птичий городок" с просторными вольерами и загонами.

Особенно хозяев удивило поведение одного из эму, которого решили выращивать отдельно от других птиц.

«Мы специально сделали одного из птенцов ручным — поселили с людьми, он стал преданнее собаки, всюду ходил за людьми, так как видел в них маму», — вспоминает фермер.

По словам Виталия, если птицы живут парой, такого поведения уже не будет — эму предпочитают держаться друг друга.

Одной из главных неожиданностей для фермеров стало то, насколько хорошо экзотические птицы переносят сибирский климат. Африканские страусы спокойно гуляют даже в сильные морозы.

«Африканские страусы могут спокойно гулять при -40 градусах благодаря мощной жировой прослойке», — рассказал хозяин фермы.

Эму оказались менее устойчивыми к холодам. При температуре около -15 градусов птицы уже стараются уходить в помещение.

Настоящим испытанием для семьи стал брачный период. По словам Виталия, в это время даже спокойные птицы становятся агрессивными.

Эму способны подпрыгивать и бить ногами, а африканские страусы наносят настолько сильные удары, что в дикой природе могут убить льва. Фермер вспоминает, как однажды птицы буквально распахнули ворота загона несколькими ударами.

При этом в обычной жизни страусы ведут себя спокойно и, по словам хозяина, способны охранять территорию не хуже сторожевых собак.

Сейчас супруги развивают экологический туризм. Они получили участок площадью три гектара, прошли обучение и создали экотропу, где посетители могут увидеть страусов, эму, павлинов, фазанов и других животных.

Несмотря на популярность фермы, Виталий признается: серьезного дохода страусы пока не приносят. Однако спрос на птенцов есть по всей стране. Сейчас фермер продает молодых страусов примерно по 20 тысяч рублей за птицу. Чаще всего их покупают контактные зоопарки, базы отдыха и частные заводчики.

При этом содержать таких птиц в обычной квартире или на маленьком участке невозможно.

«Нам часто звонят, спрашивают, можно ли эму в квартиру. Это не подходит — птице нужен большой выгул. Иначе ноги атрофируются», — объясняет Виталий.

Фермер также развеял популярный миф о страусах, которые якобы прячут голову в песок. По его словам, на самом деле птицы просто опускают голову к земле во время отдыха, чтобы чувствовать вибрации почвы и вовремя заметить опасность.

Несмотря на сложности содержания, семья не собирается разводить страусов ради мяса или продажи яиц.