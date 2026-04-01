Орнитолог перечислил редкие виды пернатых

01 апреля 2026, 15:13, ИА Амител

Большой баклан / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Орнитолог Алтайского государственного университета Виктор Петров рассказал "Алтайской правде" о птицах, которые будут включены в новую Красную книгу Алтайского края.

По словам эксперта, на сегодняшний день в регионе обитает около 370 видов пернатых, из них 89 признаны редкими и находятся под угрозой исчезновения.

Напомним, в 2021 году вышла последняя редакция Красной книги Российской Федерации — тогда в нее внесли четыре вида птиц, встречающихся в том числе на территории Алтайского края. Эти виды обязательно должны быть отражены и в региональной Красной книге. К ним относятся малый баклан, морской голубок, сизоворонка и дубровник.

По информации Алтайского государственного университета, обновленное издание региональной Красной книги появится уже в 2026 году.