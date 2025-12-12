Вирусы A(H3N2) и A(H1N1)09, о которых сегодня много говорят, циркулируют в крае ежегодно, подчеркивает эпидемиолог Ирина Переладова

В Алтайском крае регистрируются не только вирусы гриппа A (свиной A(H1N1)09 и гонконгский A(H3N2)), но и штаммы типа B. Об этом amic.ru рассказала главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Ирина Переладова. Она пояснила, что на рост заболеваемости во многом повлияла относительно теплая погода, которая была в конце ноября и начале декабря.

При этом врач подчеркивает: ничего экстраординарного нет ни в появлении этих штаммов гриппа, ни в общем росте заболеваемости по ОРВИ, которую фиксирует Роспотребнадзор. О том, ждать ли в ближайшее время настоящей эпидемии гриппа, – в материале amic.ru.

Все те же "лица"

По данным регионального Роспотребнадзора, с 1 по 7 декабря в крае зарегистрировали 25,3 тысячи случаев ОРВИ – на 21,6% больше, чем неделей ранее. Но этот рост вполне объясним – год назад в это время болело примерно столько же, объясняет Переладова.

«Мы находимся в периоде эпидподъема заболеваемости как ОРВИ, так и гриппом, и коронавирусом. Учитывая, что сейчас декабрь, удивляться нечему. Мы находимся в разгаре эпидсезона, который у нас традиционно начался в сентябре. Если сравнить количество заболевших со средними многолетними значениями, то в это же самое время в предыдущие годы болело примерно столько же – 20, 22, 25 тысяч случаев в неделю. Так что ситуация характерная», – сказала эпидемиолог.Сколько среди этих 25 тысяч жителей Алтайского края заболело именно гриппом, врач не сказала. Но подчеркнула, что тяжелых и крайне тяжелых случаев в регионе нет. А подавляющее число тех, кто успел заразиться, – непривитые.

Также она пояснила, что оба штамма типа А, встречающиеся чаще всего и о циркуляции которых сегодня сообщают в разных регионах страны, известны человечеству уже много лет.

«Это давно циркулирующие вирусы, которые стали обычным сезонным гриппом и регистрируются у нас каждый год. Тот же H1N1(09) – свиной грипп, который наделал много шума в 2009 и 2010 годах. Тогда ВОЗ объявляла пандемию гриппа. Но уже к 2010-му была разработана вакцина, и люди уже 15 лет прививаются от этого штамма», – сказала Ирина Переладова.Поэтому никаких сюрпризов в нынешней ситуации нет: подъем был ожидаем, а вирусы хорошо известны.

Защита есть

По словам Переладовой, и гонконгский, и свиной грипп были спрогнозированы заранее – в составе вакцин, которыми в этом году прививали жителей Алтайского края, есть компоненты против обоих штаммов. В рамках прививочной кампании, начавшейся в августе, в Алтайском крае удалось привить более 1,1 млн человек – 54% всего населения.

«Массовая прививочная кампания была рассчитана на создание достаточной иммунной прослойки. Алтайский край справился с этой задачей – люди привиты. Так что будем надеяться, что никаких серьезных ситуаций не будет. Тем более что ни Роспотребнадзор, ни Минздрав РФ не прогнозируют угрозы пандемического распространения гриппа», – отметила врач.Эпидемиолог пояснила, что "взрывной" характер обычно присущ новым вирусам, которые периодически появляются. Поскольку ни у кого из людей еще не выработано устойчивости, инфекция быстро распространяется и вызывает тяжелую заболеваемость.

«Мы это проходили, когда тот же свиной грипп был пандемическим в 2009-2010 годах. Из последнего – COVID-19. Коронавирусные инфекции были известны давно, но в 2020-м появился новый штамм. Поскольку население всей планеты было к нему восприимчиво, это и вызвало бурную клиническую картину. Так что опасаться нужно новых вирусов», – рассказала специалист.После ковида никаких новых серьезных возбудителей не выявляли. Поэтому уже не первый год эпидсезон в Алтайском крае протекает спокойно. Ожидается, что так будет и в этот раз.

Расслабляться не стоит

Тем не менее все медучреждения Алтайского края готовы к любым вариантам развития событий, заверила Ирина Переладова. По ее словам, циркуляция гриппа обычно сохраняется до конца марта, но Роспотребнадзор и медики продолжают наблюдать за ситуацией вплоть до первых дней мая.

Жителей региона эпидемиолог призвала внимательно отнестись к своему здоровью, а при появлении симптомов ОРВИ обращаться к врачам. И ни в коем случае нельзя идти в таком состоянии на работу – так вы только продолжите цепочку распространения инфекции.

Кстати, бесплатная вакцинация от гриппа в этом году уже закончена – всю поставленную в регион вакцину израсходовали. Так что у тех, кто хочет защитить свой организм, остается лишь один вариант – привиться за свой счет.