Частный дом потушили на улице Кутузова в Барнауле

Пострадавших нет

04 мая 2024, 17:15, ИА Амител

Пожар на улице Кутузова / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле произошел пожар в частном доме на улице Кутузова, сообщили в МЧС Алтайского края.

Отмечается, что у жилища горела крыша. Пламя ликвидировали на площади около 100 "квадратов" силами 29 пожарных и шести единиц техники.

"Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются", – добавили в ведомстве.

Ранее в Барнауле спасли семерых человек во время пожара в жилом доме на улице Георгия Исакова.