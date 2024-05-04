Частный дом сгорел в алтайском селе

На месте работали четыре автоцистерны

04 мая 2024, 19:50, ИА Амител

Пожар в селе Стуково / Фото: МЧС Алтайского края

Частный деревянный дом сгорел в селе Стуково Павловского района, сообщили в пресс-службе МЧС Алтайского края.

На месте работали восемь человек и четыре автоцистерны. Пламя потушили на площади около 60 квадратных метров.

Как отметили в ведомстве, жильцы покинули дом самостоятельно. Пострадавших нет.

4 мая в Барнауле также горел частный дом на улице Кутузова.