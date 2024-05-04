Частный дом сгорел в алтайском селе
На месте работали четыре автоцистерны
04 мая 2024, 19:50, ИА Амител
Пожар в селе Стуково / Фото: МЧС Алтайского края
Частный деревянный дом сгорел в селе Стуково Павловского района, сообщили в пресс-службе МЧС Алтайского края.
На месте работали восемь человек и четыре автоцистерны. Пламя потушили на площади около 60 квадратных метров.
Как отметили в ведомстве, жильцы покинули дом самостоятельно. Пострадавших нет.
4 мая в Барнауле также горел частный дом на улице Кутузова.
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