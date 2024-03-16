Человек погиб при пожаре в алтайском селе

Пройденная огнем площадь составила 80 квадратных метров

16 марта 2024, 11:50, ИА Амител

Пожар в Чемале / Фото: МЧС Республики Алтай

Мужчина погиб при пожаре в двухэтажном доме на улице Энтузиастов в селе Чемал Республики Алтай, сообщили в МЧС региона.

Возгорание потушили рано утром 16 марта. Пройденная огнем площадь составила 80 "квадратов". С ним боролись 10 человек на двух единицах техники.

Причина произошедшего не уточняется, но в ведомстве отметили, что жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Прибор помог бы сразу обнаружить опасность, и жертв удалось бы избежать.