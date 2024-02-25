Четырех человек спасли при пожаре в Бийске
По предварительной информации, загорелась стиральная машина
25 февраля 2024, 20:23, ИА Амител
В Бийске спасли людей при пожаре. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, инцидент произошел в доме на улице Мухачева.
Возгорание произошло в одной из квартир – его площадь не превысила 2 квадратных метров. По предварительной информации, загорелась стиральная машина.
Из здания спасли четырех человек. Наиболее вероятной причиной инцидента является нарушение правил монтажа электрооборудования.
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