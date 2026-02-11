Рассказываем, какие традиции и запреты связаны с днями поминовения почивших христиан

Согласно православному учению, после смерти душа человека продолжает существовать. А обрести покой и получить Божью милость ей помогают молитвы. В церковном календаре есть несколько дней особого поминовения усопших, которые называются родительскими субботами.

О том, на какие даты выпадают родительские субботы в 2026 году и что нельзя делать в эти дни, — в материале amic.ru.

1 Что такое родительские субботы и в чем их суть? Название произошло от старинной традиции поминать своих родителей и близких родственников. В эти дни верующие молятся за упокой их души и посещают могилы на кладбищах. Всего в году семь родительских суббот, среди которых выделяют две Вселенские. Это Мясопустная (за неделю до Великого поста) и Троицкая (накануне Святой Троицы) субботы. В эти дни Церковь молитвенно поминает вообще всех крещеных христиан. Остальные родительские субботы не относятся к Вселенским. Они предназначены специально для поминовения почивших родственников.

2 Как возникли родительские субботы? Обычай вспоминать умерших с молитвой существовал еще в Ветхом Завете. В книге Маккавейской говорится о молитве за павших воинов, что указывает на раннюю традицию обращения к Богу за усопших. В первые века христианства верующие приходили на кладбища, где молились и устраивали трапезы в честь покойных. Поминовение совершали в день кончины человека, на третий, девятый, сороковой день и годовщину смерти. Окончательно обычай закрепился к VI веку в Византии, где Православная церковь установила несколько официальных дней особого поминовения усопших. Особое значение придавали субботе. Считалось, что это день покоя, символизирующий ожидание душами умерших всеобщего Воскресения. Древнерусская традиция тоже сыграла свою роль в становлении родительских суббот. Так, в XI–XII веках князья и священники утверждали поминальные дни в память о погибших воинах (например, Димитриевская родительская суббота).

3 Когда родительские субботы в 2026 году? Даты родительских суббот меняются год от года — они зависят от Пасхи и Великого поста. В 2026-м они выпадают на следующие дни: 14 февраля — Вселенская (Мясопустная) родительская суббота, или последний день "зимнего мясоеда". Отмечается за неделю до начала Великого поста. С этого времени верующие начинают исключать из рациона мясные продукты;

4 Как правильно проводить родительские субботы? В любую родительскую субботу важно помолиться об усопших и посетить церковную службу. Многие верующие в эти дни ходят на могилы своих родственников, приводят их в порядок либо просто молча чтят память усопших. Еще одна важная традиция родительских суббот — благотворительность. В такие дни нужно подавать милостыню или как-то иначе помогать тем, кто в этом нуждается. Нередко поминовение родных сопровождается трапезой. При этом главное блюдо на поминальном столе — это кутья, символизирующая воскрешение из мертвых. Объясняя ее сакральный смысл, нередко упоминается отрывок из Евангелия от Иоанна: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин 12:24). Основой для ее приготовления служат различные виды круп, например, пшеница или перловка. Их варят так, чтобы зерна оставались целыми, но при этом были мягкими. К крупам добавляют мед, орехи или сухофрукты.