Депутаты предложили ограничить рекламу лекарств из-за вреда самолечения
Инициатива направлена на борьбу с опасным самолечением, особенно среди уязвимых групп населения, таких как пожилые люди
28 декабря 2025, 12:30, ИА Амител
Депутаты предлагают ограничить рекламу безрецептурных лекарств, чтобы остановить опасную тенденцию к самолечению. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Парламентарий раскритиковал практику, когда люди покупают препараты, насмотревшись рекламы, и самостоятельно ставят себе диагнозы, не разбираясь в причинах недомогания.
«В рекламе говорят: "Выпей таблетку, и у тебя пройдет голова". <...> А неизвестно вообще, почему человек кашляет и почему у него болит голова», – пояснил Леонов.
Он также отметил серьезную угрозу, которую представляют чат-боты и интернет-советы для самодиагностики. Фракция ЛДПР уже выступила с инициативой о запрете рекламы лекарств и сведений об их свойствах на телевидении и в других СМИ.
Проблема самолечения особенно остро стоит среди пожилых людей, которые часто имеют хронические заболевания. По словам директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольги Ткачевой, две основные ошибки – бесконтрольный прием лекарств по совету знакомых и отказ от прописанных врачом препаратов – могут привести к тяжелым последствиям, включая госпитализацию.
13:01:07 28-12-2025
"В рекламе говорят: "Выпей таблетку, и у тебя пройдет голова"... А неизвестно вообще, почему человек кашляет и почему у него болит голова"====Как я благодарен Богу, что он дал мудрости, многими, годами не кашлять и головой не болеть, это очень просто.
15:15:30 28-12-2025
К врачу не попадешь!
Таблеток не продают!...
Зашибись!!?
15:30:28 28-12-2025
Пять месяцев по очередям в ДЦАК... Диагноз выставили. Лечение назначили. Нужно было снова попасть к врачу-еще ждал два месяца... Куда же это годится...
17:14:37 28-12-2025
Не было бы бардака в медицине, никто бы не самолечился. Кто уничтожил медицину, теперь делают вид, что заботятся о людях.
17:56:53 28-12-2025
Емае. Как достали. Хорошо хоть, пока, о рекламе только речь. А то потом предложат все по рецепту продавать, ещё и под подпись.
01:21:36 29-12-2025
Гость (17:56:53 28-12-2025) Емае. Как достали. Хорошо хоть, пока, о рекламе только речь.... вот вот, как в Германии
17:59:05 28-12-2025
ты, говорит, за ним ещё пол дня бегать будешь! что бы фотографию отдать...
21:01:50 28-12-2025
Призывы к геноциду. Это только так можно расценить.
01:22:15 29-12-2025
ну тут можно не бояться. фарм-сообщество такую дичь не допустит
14:02:04 29-12-2025
Гость (01:22:15 29-12-2025) ну тут можно не бояться. фарм-сообщество такую дичь не допус...
Мадам Арбидол встанет на страже рекламы
14:04:42 29-12-2025
а откуда терапевты будут информацию получать ?