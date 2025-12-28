Депутаты предложили ограничить рекламу лекарств из-за вреда самолечения

Инициатива направлена на борьбу с опасным самолечением, особенно среди уязвимых групп населения, таких как пожилые люди

28 декабря 2025, 12:30, ИА Амител

Депутаты предлагают ограничить рекламу безрецептурных лекарств, чтобы остановить опасную тенденцию к самолечению. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Парламентарий раскритиковал практику, когда люди покупают препараты, насмотревшись рекламы, и самостоятельно ставят себе диагнозы, не разбираясь в причинах недомогания.

«В рекламе говорят: "Выпей таблетку, и у тебя пройдет голова". <...> А неизвестно вообще, почему человек кашляет и почему у него болит голова», – пояснил Леонов.

Он также отметил серьезную угрозу, которую представляют чат-боты и интернет-советы для самодиагностики. Фракция ЛДПР уже выступила с инициативой о запрете рекламы лекарств и сведений об их свойствах на телевидении и в других СМИ.

Проблема самолечения особенно остро стоит среди пожилых людей, которые часто имеют хронические заболевания. По словам директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольги Ткачевой, две основные ошибки – бесконтрольный прием лекарств по совету знакомых и отказ от прописанных врачом препаратов – могут привести к тяжелым последствиям, включая госпитализацию.