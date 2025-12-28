НОВОСТИОбщество

Депутаты предложили ограничить рекламу лекарств из-за вреда самолечения

Инициатива направлена на борьбу с опасным самолечением, особенно среди уязвимых групп населения, таких как пожилые люди

28 декабря 2025, 12:30, ИА Амител

Депутаты предлагают ограничить рекламу безрецептурных лекарств, чтобы остановить опасную тенденцию к самолечению. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Парламентарий раскритиковал практику, когда люди покупают препараты, насмотревшись рекламы, и самостоятельно ставят себе диагнозы, не разбираясь в причинах недомогания.

«В рекламе говорят: "Выпей таблетку, и у тебя пройдет голова". <...> А неизвестно вообще, почему человек кашляет и почему у него болит голова», – пояснил Леонов.

Он также отметил серьезную угрозу, которую представляют чат-боты и интернет-советы для самодиагностики. Фракция ЛДПР уже выступила с инициативой о запрете рекламы лекарств и сведений об их свойствах на телевидении и в других СМИ.

Проблема самолечения особенно остро стоит среди пожилых людей, которые часто имеют хронические заболевания. По словам директора Российского геронтологического научно-клинического центра Ольги Ткачевой, две основные ошибки – бесконтрольный прием лекарств по совету знакомых и отказ от прописанных врачом препаратов – могут привести к тяжелым последствиям, включая госпитализацию. 

Комментарии

Avatar Picture
Гость

13:01:07 28-12-2025

"В рекламе говорят: "Выпей таблетку, и у тебя пройдет голова"... А неизвестно вообще, почему человек кашляет и почему у него болит голова"====Как я благодарен Богу, что он дал мудрости, многими, годами не кашлять и головой не болеть, это очень просто.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:30 28-12-2025

К врачу не попадешь!
Таблеток не продают!...
Зашибись!!?

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:30:28 28-12-2025

Пять месяцев по очередям в ДЦАК... Диагноз выставили. Лечение назначили. Нужно было снова попасть к врачу-еще ждал два месяца... Куда же это годится...

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:14:37 28-12-2025

Не было бы бардака в медицине, никто бы не самолечился. Кто уничтожил медицину, теперь делают вид, что заботятся о людях.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:56:53 28-12-2025

Емае. Как достали. Хорошо хоть, пока, о рекламе только речь. А то потом предложат все по рецепту продавать, ещё и под подпись.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:21:36 29-12-2025

Гость (17:56:53 28-12-2025) Емае. Как достали. Хорошо хоть, пока, о рекламе только речь.... вот вот, как в Германии

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:59:05 28-12-2025

ты, говорит, за ним ещё пол дня бегать будешь! что бы фотографию отдать...

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:01:50 28-12-2025

Призывы к геноциду. Это только так можно расценить.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:22:15 29-12-2025

ну тут можно не бояться. фарм-сообщество такую дичь не допустит

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:02:04 29-12-2025

Гость (01:22:15 29-12-2025) ну тут можно не бояться. фарм-сообщество такую дичь не допус...
Мадам Арбидол встанет на страже рекламы

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:42 29-12-2025

а откуда терапевты будут информацию получать ?

  Нравится
Ответить
