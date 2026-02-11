Депутаты предложили отменить обязательную прописку по месту жительства
Они хотят заменить обязанность правом, сохранив саму процедуру регистрации для тех, кто в ней нуждается
11 февраля 2026, 07:00, ИА Амител
Фракция "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства в России. Согласно документу, регистрационный учет должен стать добровольным, а не обязанностью, за нарушение которой сейчас предусмотрена административная ответственность, сообщает РИА Новости.
В пояснительной записке депутаты указывают, что нынешняя система уже не дает точного представления о реальном перемещении граждан и создает бюрократические барьеры для тех, кто арендует жилье или часто меняет место проживания.
«Обязательный характер регистрационного учета по месту жительства на деле создает административные препятствия», — подчеркивают авторы инициативы.
Предлагается заменить обязанность правом, сохранив саму процедуру регистрации для тех, кто в ней нуждается.
Да божечки. Это предлагали с тех пор, как развалился Союз. И?.. Ну а уж сейчас - как военкоматы-то вас искать будут?)
09:41:56 11-02-2026
Гость (09:06:15 11-02-2026) Ну а уж сейчас - как военкоматы-то вас искать будут?) А зачем военкомату Вас искать? Кто хочет на контракт - везде висят объявления. Остальные занимаются другими делами.
13:24:46 11-02-2026
Гость (09:41:56 11-02-2026) А зачем военкомату Вас искать? Кто хочет на контракт - везде... А призыв у нас уже отменили?
10:33:17 11-02-2026
Их чем в думе окуривают? Прёт как ненормальных.
10:46:18 11-02-2026
Граждане подумайте кому и за , что платим зарплату в таком колличесте и такому колличеству из налогов .?