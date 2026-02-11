Депутаты предложили отменить обязательную прописку по месту жительства

Они хотят заменить обязанность правом, сохранив саму процедуру регистрации для тех, кто в ней нуждается

11 февраля 2026, 07:00, ИА Амител

Фракция "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства в России. Согласно документу, регистрационный учет должен стать добровольным, а не обязанностью, за нарушение которой сейчас предусмотрена административная ответственность, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке депутаты указывают, что нынешняя система уже не дает точного представления о реальном перемещении граждан и создает бюрократические барьеры для тех, кто арендует жилье или часто меняет место проживания.

«Обязательный характер регистрационного учета по месту жительства на деле создает административные препятствия», — подчеркивают авторы инициативы.

Предлагается заменить обязанность правом, сохранив саму процедуру регистрации для тех, кто в ней нуждается.