Депутаты предложили отменить обязательную прописку по месту жительства

Они хотят заменить обязанность правом, сохранив саму процедуру регистрации для тех, кто в ней нуждается

11 февраля 2026, 07:00, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фракция "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект об отмене обязательной прописки по месту жительства в России. Согласно документу, регистрационный учет должен стать добровольным, а не обязанностью, за нарушение которой сейчас предусмотрена административная ответственность, сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке депутаты указывают, что нынешняя система уже не дает точного представления о реальном перемещении граждан и создает бюрократические барьеры для тех, кто арендует жилье или часто меняет место проживания.

«Обязательный характер регистрационного учета по месту жительства на деле создает административные препятствия», — подчеркивают авторы инициативы.

Предлагается заменить обязанность правом, сохранив саму процедуру регистрации для тех, кто в ней нуждается.

Гость

09:06:15 11-02-2026

Да божечки. Это предлагали с тех пор, как развалился Союз. И?.. Ну а уж сейчас - как военкоматы-то вас искать будут?)

Гость

09:41:56 11-02-2026

Гость (09:06:15 11-02-2026) Ну а уж сейчас - как военкоматы-то вас искать будут?) А зачем военкомату Вас искать? Кто хочет на контракт - везде висят объявления. Остальные занимаются другими делами.

Гость

13:24:46 11-02-2026

Гость (09:41:56 11-02-2026) А зачем военкомату Вас искать? Кто хочет на контракт - везде... А призыв у нас уже отменили?

гость

10:33:17 11-02-2026

Их чем в думе окуривают? Прёт как ненормальных.

Гость

10:46:18 11-02-2026

Граждане подумайте кому и за , что платим зарплату в таком колличесте и такому колличеству из налогов .?

