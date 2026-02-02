Молодые семьи массово переезжают из мегаполисов в деревни
У россиян появилась возможность покинуть города благодаря удаленному формату работы. Но чем это чревато?
02 февраля 2026, 13:41, ИА Амител
В России наблюдается масштабный сдвиг в предпочтениях молодых семей. Все больше пар с детьми принимают решение покинуть мегаполисы и обосноваться в сельской местности или садовых некоммерческих товариществах. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Никита Чаплин в интервью изданию Lenta.ru.
По словам парламентария, речь идет не о кратковременном увлечении, а о глубокой трансформации образа жизни. Ключевым катализатором перемен стало распространение удаленной работы, позволившее семьям сохранять профессиональную занятость без необходимости жить в крупных городах.
Существенную роль играет и экономическая составляющая. Как отметил Чаплин, приобретение земли и строительство дома в СНТ может обойтись на 20–30% дешевле по сравнению с аналогичными объектами в рамках индивидуального жилищного строительства.
Это делает мечту о собственном жилье значительно доступнее. Депутат привел конкретные цифры, демонстрирующие динамику спроса:
«Спрос на садовые участки вырос в разы. Люди стали в пять раз чаще рассматривать к покупке именно участки в СНТ по сравнению с прошлыми периодами».
Дополнительным стимулом для переезда стали законодательные изменения 2019 года, разрешившие прописку в дачных домах. Это придало гражданам уверенности в законности и стабильности нового места жительства.
Вместе с тем массовый переезд порождает и ряд проблем. Существующая инфраструктура — дороги и коммуникации — зачастую не рассчитана на круглогодичную интенсивную нагрузку.
Старые сети, спроектированные для сезонного использования, испытывают серьезные перегрузки, что требует от властей оперативного реагирования и дополнительных инвестиций в модернизацию.
13:53:39 02-02-2026
Инородцы захватят мегополисы и власть, а тущемные христиане превратятся в крепостных. Вроде так уже было? Цари немецкие, вера византийская.
14:06:20 02-02-2026
Массовый исход молодежи из города в деревню! Вот это ему сон приснился на заседании....
17:10:35 02-02-2026
Гость (14:06:20 02-02-2026) Массовый исход молодежи из города в деревню! Вот это ему сон...
Много соли перед сном, вот и эффект.
14:08:07 02-02-2026
А потом будут тут ныть что нет садиков-поликлиник рядом, что снегом СНТ засыпало и что пьяный дядя Вася орет песни за забором всю ночь, а бабки жгут листву и лезут давать советы через забор.
15:55:27 02-02-2026
реально в сады едут? (14:08:07 02-02-2026) А потом будут тут ныть что нет садиков-поликлиник рядом, что... Что-то никто из переехавших в СНТ не ноет.
16:24:35 02-02-2026
Кхм... (15:55:27 02-02-2026) Что-то никто из переехавших в СНТ не ноет. ... Правильно, потому что ноют живущие в коттеджных поселках. А в наших условиях это практически то же СНТ. То школьного автобуса в город нет, то вода/свет/интернет отключаются.... И т.д.. И т. п.....
14:08:41 02-02-2026
Ну эта тенденция говорит только об одном что жилье в городе становится менее доступным к покупке.
14:30:38 02-02-2026
Гость (14:08:41 02-02-2026) Ну эта тенденция говорит только об одном что жилье в городе ... а может, это плюс - жить в деревне?
15:53:58 02-02-2026
гость (14:30:38 02-02-2026) а может, это плюс - жить в деревне?... Не в деревне. В СНТ. Ближе к городу и без сельской администрации на шее.
22:47:30 02-02-2026
гость (14:30:38 02-02-2026) а может, это плюс - жить в деревне?... А вывезешь? в деревне жить?
14:29:02 02-02-2026
Нет никакой массовости. Вранье от начала и до конца. Живу в РА, в деревне. Единицы так пробуют и не выдерживая жизни на селе около полугода возвращаются обратно в город. Скучно, дорого, суеты в разы больше в организации быта
14:29:58 02-02-2026
будь я президентом, давала бы большим семьям в аренду участки земли в сельской местности, да еще дотации на переезд из города и постройку усадьбы или ремонт брошенного жилья. А через 15 лет этот участок земли автоматически бы переходил в собственность. И деревни бы сохранились, и население бы увеличилось. В СССР и даже царской России население было гораздо больше, потому что сёл было много. В деревне семьи многодетные.
15:04:30 02-02-2026
гость (14:29:58 02-02-2026) будь я президентом, давала бы большим семьям в аренду участк... Тогда я хотел бы быть вашим одногруппником в молодости
22:43:26 02-02-2026
Гость (15:04:30 02-02-2026) Тогда я хотел бы быть вашим одногруппником в молодости ... А я вашим деканом, чтобы вы не дай бог закончили ВУЗ)))
15:38:49 02-02-2026
гость (14:29:58 02-02-2026) будь я президентом, давала бы большим семьям в аренду участк... Не показывайте свою неграмотность. Откуда больше-то было? Гугл в помощь сколько было населения при царе.
16:03:38 02-02-2026
гость (14:29:58 02-02-2026) будь я президентом, давала бы большим семьям в аренду участк... Господи, ну какая чушь!
19:58:00 02-02-2026
Гость (16:03:38 02-02-2026) Господи, ну какая чушь! ... Удаленка, фрилансеры, это все хорошо. Но кто работать будет? Ра- бо- тать! Вот прям ручками, ножками приходить и работать, производить что-то, готовить что-то, учить, лечить кого-то. Или это уже не считается работой? Или это уже обслуживающий персонал для тех, кто " на удалёнке "?
16:07:44 02-02-2026
гость (14:29:58 02-02-2026) будь я президентом, давала бы большим семьям в аренду участк... Хорошо, что вы не президентка... Пойду стопочку накачу, чтобы вас никогда не выбрали.
22:46:34 02-02-2026
гость (14:29:58 02-02-2026) будь я президентом, давала бы большим семьям в аренду участк... Так дают на ДВ бери-не-хочу.
14:32:04 02-02-2026
Деревня и СНТ в черте города - две разные вещи.
Как всегда: заголовок один, статья про другое.
15:24:37 02-02-2026
Переезд из Москвы на Рублевку допускаю. Из Барнаула (мегаполис?) в Фирсову слобуду можно. Из Барнаула в Малахово Косихинского района, покажите мне этих героев. Е-мае, они депутаты в какой параллельной вселенной живут?
15:33:26 02-02-2026
Ерунда. Нет в деревнях никаких условий, инет дорогой, школы и клиники за сто и более км. Не поедет туда никто.
Сказки, в общем.
15:40:27 02-02-2026
Покажите хоть одного работодателя в алтайском крае , у кого сотрудники на дистансте? Трудвсем отрываем - всем на МРОт надо, жопоместо отсиживать по 8 часов = обеденный перерыв и того 9, да еще доехать надо до такого рабочего места в дырявом автобусе
16:37:38 02-02-2026
Гость (15:40:27 02-02-2026) Покажите хоть одного работодателя в алтайском крае , у кого ... Я более 10 лет на удаленке.
Вот этот бред
"Трудвсем отрываем - всем на МРОт надо, жопоместо отсиживать по 8 часов = обеденный перерыв и того 9, да еще доехать надо до такого рабочего места в дырявом автобусе"
, вы для чего старались исполнить??? Что вы хотели такими буквами изобразить умного??
22:45:30 02-02-2026
Гость (15:40:27 02-02-2026) Покажите хоть одного работодателя в алтайском крае , у кого ... Никто не говорит что 100% на дистанте, а так Альфабанк например.
15:42:28 02-02-2026
При размерах наших земель будущее за одноэтажной Россией.. Работа удаленная, доставка дронами, производство на "роботах", жильё автономное..
18:01:49 02-02-2026
"Существенную роль играет и экономическая составляющая."============= Ларчик открывается просто, так и до Денисовой пещеры не далеко.
19:17:47 02-02-2026
Гость (18:01:49 02-02-2026) "Существенную роль играет и экономическая составляющая."====... Так её и облагораживают для этих целей, не?
19:13:31 02-02-2026
Депутатов всех уровней пора заселить в заброшенные деревни. Домов хватит и им, и родственникам. Удаленная работа депутата - это лучше и больше пользы, чем сидеть и мечтать в кресле, особенно, в Госдуме.
00:05:33 03-02-2026
когда ребенку будет 7-11 лет бегом прибегут в города
11:52:08 03-02-2026
разрешившие прописку в дачных домах.. Этим нельзя не воспользоваться, жизнь заставляет. А переезд, это оччень громко сказано.