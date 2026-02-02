У россиян появилась возможность покинуть города благодаря удаленному формату работы. Но чем это чревато?

В России наблюдается масштабный сдвиг в предпочтениях молодых семей. Все больше пар с детьми принимают решение покинуть мегаполисы и обосноваться в сельской местности или садовых некоммерческих товариществах. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Никита Чаплин в интервью изданию Lenta.ru.

По словам парламентария, речь идет не о кратковременном увлечении, а о глубокой трансформации образа жизни. Ключевым катализатором перемен стало распространение удаленной работы, позволившее семьям сохранять профессиональную занятость без необходимости жить в крупных городах.

Существенную роль играет и экономическая составляющая. Как отметил Чаплин, приобретение земли и строительство дома в СНТ может обойтись на 20–30% дешевле по сравнению с аналогичными объектами в рамках индивидуального жилищного строительства.

Это делает мечту о собственном жилье значительно доступнее. Депутат привел конкретные цифры, демонстрирующие динамику спроса:

«Спрос на садовые участки вырос в разы. Люди стали в пять раз чаще рассматривать к покупке именно участки в СНТ по сравнению с прошлыми периодами».

Дополнительным стимулом для переезда стали законодательные изменения 2019 года, разрешившие прописку в дачных домах. Это придало гражданам уверенности в законности и стабильности нового места жительства.

Вместе с тем массовый переезд порождает и ряд проблем. Существующая инфраструктура — дороги и коммуникации — зачастую не рассчитана на круглогодичную интенсивную нагрузку.

Старые сети, спроектированные для сезонного использования, испытывают серьезные перегрузки, что требует от властей оперативного реагирования и дополнительных инвестиций в модернизацию.

