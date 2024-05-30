Дизайнер назвал простые приемы, которые оживят жилье и сделают интерьер эмоциональным

Для этого необязательно делать ремонт — порой достаточно поиграть с освещением или запахом

30 мая 2024, 08:00, ИА Амител

Интерьер комнаты / Фото: unsplash.com

Создать в помещении определенную атмосферу и вызвать яркие переживания можно разными способами. И это необязательно причудливые интерьерные решения – на помощь приходят небольшие хитрости, которые можно воплотить своими руками. Как отметил арт-директор студии дизайна интерьера BŪRO Артем Оганян в беседе с "Секретом фирмы", справиться с задачей может "эмоциональный дизайн".

Сам термин придумал Дональд Норман в своей одноименной книге. Эта концепция заключается в том, что люди постоянно испытывают эмоции от взаимодействия с объектами, локациями и другими людьми.

Оганян отметил, что в первую очередь добиться необходимого эффекта можно новой мебелью. Даже строгий интерьер можно "разбавить" предметами с мягкими тканями, вроде шерсти. Наоборот, для более "жесткого" интерьера можно поставить строгую мебель с отделкой из кожи или металла.

Еще один способ – эксперименты с цветом. Исследования показывают, что он может кратковременно влиять на состояние человека. Дизайнер советует выбирать теплые тона для уюта и комфорта или холодные оттенки для спокойствия и сосредоточенности.

Также следует прибегнуть к персонализации. В интерьер нужно добавлять личные акценты: семейные фото, любимые предметы или связанные с вашим хобби. Это создает пространство, отражающее индивидуальность его владельца.

Другое важное направление – освещение. Оганян отметил, что рассеянный свет даст ощущение простора и официальности, а источники света с небольшим радиусом освещенности придадут камерности.

Текстура и текстиль тоже позволяют влиять на восприятие интерьера. Плоские покрытия создают ощущение стерильности, однако применение бесфактурных материалов в больших пространствах будет вызывать чувство незащищенности или даже тревоги. Фактурные элементы, вроде дерева или камня, могут "взбодрить" дизайн.

Последний совет эксперта – работа с запахами. Применение диффузоров с аромамаслами или свечей с ароматами моментально изменяют атмосферу в помещении и наполняют ее новыми смыслами.