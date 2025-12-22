НОВОСТИОбщество

До -10. О погоде в Барнауле 22 декабря

Преимущественно без осадков

22 декабря 2025, 06:00, ИА Амител

Теплая зима в Барнауле / Фото: amic.ru
Теплая зима в Барнауле / Фото: amic.ru

От -5 до -10 градусов ожидается в Алтайском крае 22 декабря. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Погода преимущественно без осадков. В конце дня по северу местами небольшой снег. Ветер южный, 6–11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от -8 до -10 градусов. Преимущественно без осадков. В конце дня небольшой снег. Ветер южный, 6–11 м/с, порывы до 16 м/с.

