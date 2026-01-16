До -29. О погоде в Барнауле 16 января

Без осадков

16 января 2026, 06:00, ИА Амител

В Барнаул пришли лютые морозы / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

От -24 до -29 градусов ожидается в Алтайском крае 16 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от -27 до -29 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.