"Ничего не меняйте — и проиграете". Эксперт Роман Пивоваров о том, как выжить бизнесу

Известный маркетолог и стратег побывал в гостях Business FM Барнаул

03 марта 2026, 07:00, ИА Амител

Эксперт Роман Пивоваров / Фото: Екатерина Смолихина

В 2026 году рынок могут покинуть до 300 тысяч микропредприятий — такие прогнозы дает "Деловая Россия". Налоговая нагрузка выросла, покупатели стали осторожнее, а привычный рост в 15–20% сменился стагнацией. Так ли все драматично? И что делать предпринимателям Алтайского края? Об этом в эфире Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказал маркетолог и стратег Роман Пивоваров, который посетил Алтайский край и встретился с местными предпринимателями.

"Алтай — место довольно крепкое"

— Что скажете об алтайско-сибирском бизнесе? Хотя подозреваю, что каждый регион хочет услышать, что он особенный.

— Мне кажется, Алтай — место довольно крепкое. Это не только сельское хозяйство, не только туризм, не только промышленность и оборонка. Здесь много разных направлений. Конечно, специфика есть, но она не критичная. Регион достаточно устойчивый.

— Мы ежедневно общаемся с предпринимателями и все чаще слышим тревожные оценки. Какие сегодня главные боли у бизнеса?

— Боли сильно зависят от того, чем ты занимаешься, что производишь и кому продаешь. Но для всех история с налогами снизила маржинальность. Причем решения были приняты довольно быстро: еще летом многие не понимали, что произойдет, а к осени картина стала ясной. И весь первый квартал 2026 года предприниматели перестраивают финансовые модели. Второй тренд — покупатели стали тратить меньше. Это не значит, что у них нет денег, но поведение изменилось. И третье — психологическая ломка. Когда ты пять лет подряд растешь на 15–20% ежегодно, а потом получаешь ноль — это воспринимается как коллапс.

"Я бы смотрел в первую очередь на продукт"

— Мне кажется, это еще и хороший способ, чтобы начать оптимизироваться и пересматривать, собственно, свою работу и подходы к бизнес-процессам. Хочется конкретно вот по пунктам, на что надо посмотреть в первую очередь?

— Я бы смотрел в первую очередь на продукт. Что мы производим, что мы продаем, что мы делаем, насколько это адекватно тем интересам, которые есть у покупателя-потребителя. Конечно, смотрел бы на сам продукт, на его упаковку. Ну, опять же, на упаковку в широком смысле слова. Для кого-то это картонная коробка, для кого-то — описание на сайте, для кого-то — какие-то тексты и скрипты.

— По-моему ощущению, часто в кризис сокращают бюджеты на продвижение. Стоит ли это делать?

— Снижать коммуникационную активность нельзя. Ее нужно трансформировать. Не думать в категориях "меньше усилий" или "меньше бюджета", а точнее формулировать сообщения. Нужно ясно объяснять, почему человеку стоит воспользоваться предложением именно сейчас.

Важно понимать: в непростые времена растет себестоимость продажи — увеличиваются рекламные расходы, затраты на переупаковку, зарплаты продавцов. Поэтому главное — отказаться от прежних привычек и самоуверенности. Потребитель меняется, и маркетинговое поведение тоже должно меняться. Мы зависим от покупателей. Куда уходит их внимание — туда уходят и рекламные бюджеты. И нельзя считать, что мы знаем точный ответ надолго. Мы можем знать его на ближайшую неделю, а дальше нужно снова анализировать.

Почему закрывают общепит?

— В Алтайском крае предприниматели говорят о сложностях в общепите: закрываются авторские проекты, сетевые заведения. Это общероссийская тенденция?

— Разговор о спаде хорики надо начинать с разговора о росте. И этот рост, мы опять же понимаем, почему происходил. Потому что у огромного количества людей появилось большое количество денег, которые фундаментально не меняли их качество жизни, но их можно было потратить. Деньги свалились там, да? Ну вот, если раньше заказывал себе пиццу раз в месяц, сейчас заказывает два раза в неделю. Он их тратит на маленькие радости. Сейчас происходит коррекция после бурного подъема, во многом вызванного психологическими причинами.

Если говорить об авторских заведениях, то спад не обязательно связан с тем, что у обеспеченных людей внезапно закончились деньги или они перестали ходить в рестораны. Возможно, конкретный проект просто не оказался достаточно привлекательным для аудитории. Стагнация — это еще и удобная возможность объяснить собственные ошибки общими рыночными трендами.

Как "перезарядить" команду?

— Рынок труда тоже меняется. Как работодателю сегодня поддержать команду?

— В некоторых сегментах возможны сокращения. Для сотрудников это непросто, для работодателей — возможность выбирать и снижать издержки на поиск кадров. Умеренная безработица — это оздоровительный процесс для рынка. Но ключевое — состояние руководителя. Когда продажи падают, сотрудник начинает сомневаться: это рынок или я работаю плохо? На самом деле — и то и другое. Меняться нужно всем.

Очень многое зависит от настроения первого лица. Команда считывает его состояние. Если руководитель в панике, сотрудники тоже тревожатся. Если он уверен и спокоен, людям проще работать. Поэтому владельцам бизнеса важно заниматься собой — отдыхать, высыпаться, поддерживать физическую форму. Те установки, которые транслирует руководитель, формируют атмосферу в коллективе.

— А стоит ли в кризис выводить на рынок новый бренд?

— Если есть идея, энергия и понимание, что продукт будет востребован, — запускаться можно. Новые бизнесы в разных отраслях и сегментах, скорее всего, будут обладать схожими характеристиками. Во-первых, это "смарт-истории": ничего лишнего, минимум дополнительных взаимодействий, меньше бумаг и волокиты. Быстрый выбор, простые продукты, условно — два тарифа, и этого достаточно. Без избыточных деталей и ненужных усложнений. Предложения станут проще.

Во-вторых, такие проекты будут быстрее. Если вы способны дать человеку решение оперативнее, чем конкуренты, это становится серьезным преимуществом. Раньше скорость тоже имела значение, но сейчас она будет играть еще большую роль — нетерпеливость клиентов усиливается. В целом ответ простой: если вы чувствуете, что можете переосмыслить нишу, в которую заходите, задать в ней новые правила игры и предложить рынку что-то более удобное и понятное — запускаться стоит. Ничего плохого в этом нет.

— И напоследок: какой вредный совет вы дали бы бизнесу?

— Один-единственный: ничего не меняйте.