Минфин хочет дать общепиту передышку от НДС до конца 2026 года
Такая мера позволит бизнесу выиграть время для выбора оптимальной системы налогообложения, считают в ведомстве
02 марта 2026, 17:43, ИА Амител
Министерство финансов России выступило с инициативой освободить от уплаты налога на добавленную стоимость предприятия общепита, работающие на упрощенной и патентной системах налогообложения.
Предлагаемый льготный период — с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
В пресс‑службе Минфина уточнили суть предложения. Так, от НДС освободят организации и индивидуальных предпринимателей в сфере общественного питания, которые с 2026 года стали плательщиками этого налога.
При этом предпринимателям не придется выполнять условие о соответствии уровня средней заработной платы за прошлый год среднему показателю по региону.
По мнению министерства, такая мера даст бизнесу дополнительное время для выбора оптимальной системы налогообложения и позволит обеспечить плавный переход к новым законодательным требованиям.
Между тем на фоне повышения налоговой нагрузки некоторые компании уже отреагировали ростом цен на свои услуги. Эксперты задаются вопросом, можно ли расценивать это как злоупотребление и какие риски для экономики могут возникнуть в связи с этим.
Параллельно развивается и другая тенденция. Сектор малого и среднего бизнеса в России продолжает расширяться. По данным Единого реестра субъектов МСП, в стране зарегистрировано свыше 6,8 млн таких предприятий. Это на 247 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Ранее сообщалось, что алтайский бизнес массово переходит на упрощенный налоговый режим. В налоговой службе считают, что спецрежим привлечет еще больше предпринимателей.
17:45:51 02-03-2026
опять в агональной стадии подорожником лечить собрались
18:32:29 02-03-2026
Опаньки, переобувание началось?
11:09:14 03-03-2026
Гость (18:32:29 02-03-2026) Опаньки, переобувание началось?...
Да нет, наверное, просто депутатишки тоже по ресторанам престижным ходят. А тут вдруг!))) они закрываться начали, ну как же проглядели и удовольствие у них ресторанное прикрыли) Значит надо откатить. Рачье ,блин, зажравшееся
18:43:05 02-03-2026
Видимо от нового ндс дробятся, не вижу других причин для такого роста...
21:57:23 02-03-2026
"Предлагаемый льготный период — с 1 апреля по 31 декабря 2026 года."------------- Сделали подлое дело, люди побросали ремесло, а теперь возвращайтесь?
23:27:01 02-03-2026
алтайский бизнес массово переходит на упрощенный налоговый режим. В налоговой службе считают, что спецрежим привлечет еще больше предпринимателей.
Чтобы войти в лимит 15 млн рублей без НДС - нужно не одно ИП как раньше (лимит 60 млн. рублей), а 4.
Или автоматом поднимай цены на 8%, переходя на другой налоговый режим. Поэтому только от этого цены не перестанут расти.