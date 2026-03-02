Минфин хочет дать общепиту передышку от НДС до конца 2026 года

Такая мера позволит бизнесу выиграть время для выбора оптимальной системы налогообложения, считают в ведомстве

02 марта 2026, 17:43, ИА Амител

В барнаульском ресторане / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Министерство финансов России выступило с инициативой освободить от уплаты налога на добавленную стоимость предприятия общепита, работающие на упрощенной и патентной системах налогообложения. 

Предлагаемый льготный период — с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В пресс‑службе Минфина уточнили суть предложения. Так, от НДС освободят организации и индивидуальных предпринимателей в сфере общественного питания, которые с 2026 года стали плательщиками этого налога.

При этом предпринимателям не придется выполнять условие о соответствии уровня средней заработной платы за прошлый год среднему показателю по региону.

По мнению министерства, такая мера даст бизнесу дополнительное время для выбора оптимальной системы налогообложения и позволит обеспечить плавный переход к новым законодательным требованиям.

Между тем на фоне повышения налоговой нагрузки некоторые компании уже отреагировали ростом цен на свои услуги. Эксперты задаются вопросом, можно ли расценивать это как злоупотребление и какие риски для экономики могут возникнуть в связи с этим.

Параллельно развивается и другая тенденция. Сектор малого и среднего бизнеса в России продолжает расширяться. По данным Единого реестра субъектов МСП, в стране зарегистрировано свыше 6,8 млн таких предприятий. Это на 247 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Ранее сообщалось, что алтайский бизнес массово переходит на упрощенный налоговый режим. В налоговой службе считают, что спецрежим привлечет еще больше предпринимателей.

Комментарии 6

Гость

17:45:51 02-03-2026

опять в агональной стадии подорожником лечить собрались

Гость

18:32:29 02-03-2026

Опаньки, переобувание началось?

Гость

11:09:14 03-03-2026

Гость (18:32:29 02-03-2026)
Да нет, наверное, просто депутатишки тоже по ресторанам престижным ходят. А тут вдруг!))) они закрываться начали, ну как же проглядели и удовольствие у них ресторанное прикрыли) Значит надо откатить. Рачье ,блин, зажравшееся

Гость

18:43:05 02-03-2026

Видимо от нового ндс дробятся, не вижу других причин для такого роста...

Гость

21:57:23 02-03-2026

"Предлагаемый льготный период — с 1 апреля по 31 декабря 2026 года."------------- Сделали подлое дело, люди побросали ремесло, а теперь возвращайтесь?

Гость

23:27:01 02-03-2026

Чтобы войти в лимит 15 млн рублей без НДС - нужно не одно ИП как раньше (лимит 60 млн. рублей), а 4.
Чтобы войти в лимит 15 млн рублей без НДС - нужно не одно ИП как раньше (лимит 60 млн. рублей), а 4.
Или автоматом поднимай цены на 8%, переходя на другой налоговый режим. Поэтому только от этого цены не перестанут расти.

