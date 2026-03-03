Большегрузам ограничат движение в Республике Алтай на месяц
Меры вводят для сохранности дорожного полотна и сооружений в весенний период
03 марта 2026, 08:00, ИА Амител
В Республике Алтай на месяц ограничат движение большегрузного транспорта. Ограничения будут действовать с 11 апреля по 11 мая на автомобильных дорогах регионального значения, сообщили в пресс-службе Горно-Алтайавтодора.
Меры вводят для сохранности дорожного полотна и сооружений в весенний период. Под ограничения подпадут все тяжеловесные транспортные средства — как с грузом, так и без него. Речь идет о машинах, у которых нагрузка превышает пять тонн на одиночную ось, четыре тонны на каждую ось двухосной тележки и три тонны на каждую ось трехосной тележки.
В ведомстве уточнили, что меры носят временный характер и связаны с сезонным снижением несущей способности дорожного покрытия.
а в АК нагрузка на полотно всю зиму видимо была слишком высокой, ямы на асфальте раньше появлялись весной а нынче всю зиму росли как грибы после дождя.