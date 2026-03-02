Священник Козлов раскрыл главное правило соблюдения Великого поста
Баланс между телесным и духовным воздержанием — вот что действительно важно
02 марта 2026, 17:30, ИА Амител
Значение поста – не только в пищевых ограничениях, но и в работе над собой. Об этом в интервью РИА Новости рассказал протоирей Максим Козлов, глава Учебного комитета Русской православной церкви.
«Пост утрачивает свое истинное значение, если человек, отказавшись от мяса, рыбы и масла, продолжает причинять обиды другим. Однако это не значит, что можно игнорировать телесные аспекты поста, сосредотачиваясь исключительно на духовной практике», — подчеркнул отец Максим.
Он также указал, что некоторые верующие считают достаточным лишь сосредоточиться на духовной составляющей поста, пренебрегая телесными ограничениями. Протоиерей отметил, что такой подход является иллюзией.
По его мнению, для достижения внутренней гармонии необходимо сначала научиться контролировать свои телесные потребности, а затем переходить к более сложным духовным практикам.
17:33:43 02-03-2026
Священник, простите, кого???
13:06:46 06-03-2026
Гость (17:33:43 02-03-2026) Священник, простите, кого??? ... Пасет этих, как их.. паству)
21:11:56 02-03-2026
Питайтесь умеренно. Диета Эпштейна не подойдет.
09:30:51 03-03-2026
Интересно, а кто придумал эти посты? Вроде, в Заповедях слов о них нет.
10:08:21 03-03-2026
Гость (09:30:51 03-03-2026) Интересно, а кто придумал эти посты? Вроде, в Заповедях слов...
Так же как про свечки, иконы, святую воду там тоже ни слова. Это всё сплав христианства с древними религиозными практиками и суевериями
09:39:38 03-03-2026
Священник Козлов. это звание или должность?
09:57:01 03-03-2026
Отличный заголовок! А Баранов есть?
Гость (09:57:01 03-03-2026) Отличный заголовок! А Баранов есть?... Орлов, Соколов и Коршунов в небе)
Да не постимся мы!! :) Едим вкусно, пьем что хотим. Бугагашеньки, в пролете иксперт.
За сложными духовными практиками лучше обращаться к даосам, ну и йоги тоже подойдут. Восток - дело тонкое)
Кашпировский и Чумак, а также потомственная целительница и народный футуролог, гадалка и колдунья госпожа Колхозильда неплохо духовные практики давали.