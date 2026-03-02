Священник Козлов раскрыл главное правило соблюдения Великого поста

Баланс между телесным и духовным воздержанием — вот что действительно важно

02 марта 2026, 17:30, ИА Амител

Священник, Великий пост / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Значение поста – не только в пищевых ограничениях, но и в работе над собой. Об этом в интервью РИА Новости рассказал протоирей Максим Козлов, глава Учебного комитета Русской православной церкви.

«Пост утрачивает свое истинное значение, если человек, отказавшись от мяса, рыбы и масла, продолжает причинять обиды другим. Однако это не значит, что можно игнорировать телесные аспекты поста, сосредотачиваясь исключительно на духовной практике», — подчеркнул отец Максим.

Он также указал, что некоторые верующие считают достаточным лишь сосредоточиться на духовной составляющей поста, пренебрегая телесными ограничениями. Протоиерей отметил, что такой подход является иллюзией.

По его мнению, для достижения внутренней гармонии необходимо сначала научиться контролировать свои телесные потребности, а затем переходить к более сложным духовным практикам.

Ранее в РПЦ объяснили, что запрещено делать в Великий пост.

Служба в храме / Фото: из архива amic.ru

Великий пост. Почему он так важен для православных христиан и как питаться в это время

С 23 февраля 2026 года у верующих начинается самый трудный и долгий пост
Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

17:33:43 02-03-2026

Священник, простите, кого???

Avatar Picture
Гость

13:06:46 06-03-2026

Гость (17:33:43 02-03-2026) Священник, простите, кого??? ... Пасет этих, как их.. паству)

Avatar Picture
Олег

21:11:56 02-03-2026

Питайтесь умеренно. Диета Эпштейна не подойдет.

Avatar Picture
Гость

09:30:51 03-03-2026

Интересно, а кто придумал эти посты? Вроде, в Заповедях слов о них нет.

Avatar Picture
Гость

10:08:21 03-03-2026

Гость (09:30:51 03-03-2026) Интересно, а кто придумал эти посты? Вроде, в Заповедях слов...
Так же как про свечки, иконы, святую воду там тоже ни слова. Это всё сплав христианства с древними религиозными практиками и суевериями

Avatar Picture
Гость

09:39:38 03-03-2026

Священник Козлов. это звание или должность?

Avatar Picture
Гость

09:57:01 03-03-2026

Отличный заголовок! А Баранов есть?

Avatar Picture
Гость

13:07:24 06-03-2026

Гость (09:57:01 03-03-2026) Отличный заголовок! А Баранов есть?... Орлов, Соколов и Коршунов в небе)

Avatar Picture
Гость

13:04:12 06-03-2026

Да не постимся мы!! :) Едим вкусно, пьем что хотим. Бугагашеньки, в пролете иксперт.

Avatar Picture
Гость

13:09:17 06-03-2026

За сложными духовными практиками лучше обращаться к даосам, ну и йоги тоже подойдут. Восток - дело тонкое)

Avatar Picture
Гость

13:10:48 06-03-2026

Кашпировский и Чумак, а также потомственная целительница и народный футуролог, гадалка и колдунья госпожа Колхозильда неплохо духовные практики давали.

