Священник Козлов раскрыл главное правило соблюдения Великого поста

Баланс между телесным и духовным воздержанием — вот что действительно важно

02 марта 2026, 17:30, ИА Амител

Священник, Великий пост / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Значение поста – не только в пищевых ограничениях, но и в работе над собой. Об этом в интервью РИА Новости рассказал протоирей Максим Козлов, глава Учебного комитета Русской православной церкви.

«Пост утрачивает свое истинное значение, если человек, отказавшись от мяса, рыбы и масла, продолжает причинять обиды другим. Однако это не значит, что можно игнорировать телесные аспекты поста, сосредотачиваясь исключительно на духовной практике», — подчеркнул отец Максим.

Он также указал, что некоторые верующие считают достаточным лишь сосредоточиться на духовной составляющей поста, пренебрегая телесными ограничениями. Протоиерей отметил, что такой подход является иллюзией.

По его мнению, для достижения внутренней гармонии необходимо сначала научиться контролировать свои телесные потребности, а затем переходить к более сложным духовным практикам.

